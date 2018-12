Taylor Swift chiến thắng Billboard sau hai năm vắng bóng

BTS - từ vô danh đến nhóm nhạc Hàn đầu tiên thắng giải Billboard / 10 ca khúc xếp đầu bảng xếp hạng Billboard của Linkin Park

Taylor Swift tham dự Lễ trao giải âm nhạc Billboard ở Las Vegas, Mỹ. Người đẹp 28 tuổi mặc váy hồng lệch vai, đính hoa 3D và xẻ đùi cao. Cô xuất hiện ở sự kiện sau hai năm vắng bóng, kể từ lễ trao giải tháng 5/2016.

Taylor Swift trên sân khấu Billboard Music Awards 2018. Ảnh: Shutterstock.

Taylor Swift nhận giải thưởng "Nữ nghệ sĩ xuất sắc". Cô chia sẻ: "Vài năm rồi tôi không có mặt ở lễ trao giải nên thật tuyệt khi được ở đây tối nay. Tôi đang có tour diễn chỉ toàn nữ nghệ sĩ và muốn gửi lời cảm ơn tới cộng sự của mình trong tour diễn, Charli XCX và Camila Cabello".

Taylor Swift chiến thắng Billboard sau hai năm vắng bóng

Ngoài ra, khi lên sân khấu nhận phần thưởng cho hạng mục "Album bán chạy nhất", Taylor Swift thổ lộ với khán giả: "Tôi viết nhạc từ năm 12 tuổi vì nó giúp tôi được thấu cảm hơn. Thời gian làm album Reputation, có lúc, tôi bị nhiều người hiểu nhầm. Vì vậy, rất cảm ơn các fan luôn ủng hộ tôi. Chúng tôi chỉ mới bắt đầu tour diễn hồi tuần trước. Cách người hâm mộ quan tâm, đối xử với tôi, khiến tôi một lần nữa thấy được thấu hiểu".

Tại Lễ trao giải âm nhạc Billboard 2018, Taylor Swift còn được đề cử ở các hạng mục "Nghệ sĩ thành công trên bảng xếp hạng Billboard 200", "Album thành công nhất trên Billboard 200"... Taylor Swift tới Lễ trao giải Billboard 2018 một ngày sau khi biểu diễn tại Los Angeles, trong tour Reputation.

Năm nay, Ed Sheeran và Bruno Mars dẫn đầu danh sách với 15 đề cử ở nhiều hạng mục. Tại đêm trao giải, Ed Sheeran chiến thắng đề cử quan trọng nhất, "Nghệ sĩ xuất sắc". Ngoài ra, nam ca sĩ được vinh danh ở các hạng mục "Nam nghệ sĩ xuất sắc", "Nghệ sĩ thành công trên bảng xếp hạng Billboard 100", "Nghệ sĩ có doanh số tiêu thụ bài hát cao nhất"...

Taylor Swift chúc mừng nhóm BTS với giải thưởng tại Billboard Music Award.

Nhóm nhạc Hàn Quốc - BTS - tiếp tục trở thành hiện tượng ở Billboard khi mang về nhà giải thưởng "Nghệ sĩ thành công trên mạng xã hội", vượt qua những tên tuổi như Justin Bieber, Ariana Grande, Shawn Mendes...

Billboard Music Awards do tạp chí âm nhạc Billboard (Mỹ) tổ chức, diễn ra lần đầu năm 1990. Giải thưởng gián đoạn năm 2006 và quay trở lại năm 2011. Kết quả Billboard Music Awards dựa trên doanh thu nhạc số, download, số lượt phát trên radio và doanh thu các tour diễn, số liệu do Nielsen Music và Next Big Sound cung cấp.

Các đề cử chính tại Billboard Music 2018

(In nghiêng là nghệ sĩ thắng giải) Nghệ sĩ xuất sắc Drake

Kendrick Lamar

Bruno Mars

Ed Sheeran

Taylor Swift Nghệ sĩ mới xuất sắc 21 Savage

Camila Cabello

Cardi B

Khalid

Kodak Black Nghệ sĩ thành công trên bảng xếp hạng Billboard Camila Cabello

Cardi B

Drake

Sam Hunt

Ed Sheeran Nam nghệ sĩ xuất sắc Drake

Kendrick Lamar

Bruno Mars

Post Malone

Ed Sheeran Nữ nghệ sĩ xuất sắc Camila Cabello

Cardi B

Halsey

Demi Lovato

Taylor Swift Nhóm nhạc xuất sắc The Chainsmokers

Coldplay

Imagine Dragons

Migos

U2 Nghệ sĩ thành công trên bảng xếp hạng Billboard 200 Drake

Kendrick Lamar

Ed Sheeran

Chris Stapleton

Taylor Swift Nghệ sĩ thành công trên bảng xếp hạng Billboard 100 Imagine Dragons

Kendrick Lamar

Bruno Mars

Post Malone

Ed Sheeran Nghệ sĩ có bài hát được nghe trực tuyến nhiều nhất Cardi B

Drake

Kendrick Lamar

Post Malone

Ed Sheeran Nghệ sĩ có doanh số tiêu thụ bài hát cao nhất Imagine Dragons

Kendrick Lamar

Bruno Mars

Post Malone

Ed Sheeran Nghệ sĩ được nghe nhiều nhất trên radio Halsey

Imagine Dragons

Bruno Mars

Charlie Puth

Ed Sheeran Nghệ sĩ thành công trên mạng xã hội Justin Bieber

BTS

Ariana Grande

Demi Lovato

Shawn Mendes Nghệ sĩ lưu diễn thành công Coldplay

Guns N’ Roses

Bruno Mars

Ed Sheeran

U2 Album thành công nhất trên Billboard 200 Drake - "More Life"

Kendrick Lamar "DAMN"

Post Malone "Stoney"

Ed Sheeran "÷" (Divide)

Taylor Swift "Reputation" Album bán chạy nhất Kendrick Lamar - "DAMN"

Pink - "Beautiful Trauma"

Ed Sheeran - "÷" (Divide)

Chris Stapleton - "From A Room: Volume 1"

Taylor Swift "Reputation"

Minh Anh