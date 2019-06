Tay trống nhạc Jazz người Mỹ nghi bị giết

Thi thể Lawrence Leathers được tìm thấy gần nhà riêng tại quận Bronx, New York (Mỹ), hôm 2/6.

Theo AP, hàng xóm phát hiện thi thể Lawrence Leathers, 37 tuổi, tại một cầu thang gần căn hộ anh thuê ở cùng bạn gái Lisa Harris. Cảnh sát xác nhận nguyên nhân cái chết là ngạt thở do bị bóp cổ.

Lawrence Leathers - tay trống nhạc Jazz từng đoạt giải Grammy. Ảnh: Scrolevision.

Cảnh sát đã bắt giữ hai nghi can là bạn gái Lawrence và Sterling Aguilar, 28 tuổi, theo New York Times. Hàng xóm nhạc công cho biết Lawrence ẩu đả với hai nghi can trong ngày xảy ra án mạng.

Lawrence Leathers sinh ra tại thành phố Miami, bang Florida (Mỹ). Anh từng nhận hai giải Grammy khi chơi trống cho hai album For One to Love (phát hành năm 2005) và Dreams and Daggers (phát hành năm 2017) của nữ ca sĩ Cécile McLorin.

Lawrence Leathers biểu diễn cùng dàn nhạc Lawrence Leathers biểu diễn cùng ban nhạc năm 2016.

Đạt Phan (theo AP, New York Times)