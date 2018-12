Tập cuối 'Game of Thrones 6' hé lộ kết cục toàn bộ series 18+

Dàn sao 'Game of Thrones' nhận thù lao kếch xù / 'Game of Thrones' tạo cơ hội đổi đời cho nhiều diễn viên khiêu dâm

* Bài viết tiết lộ trước nội dung phim.

Tập 10 Game of Thrones phần sáu phát sóng tối 26/6 vén màn sự thật về cha mẹ đẻ của nhân vật chính - tướng quân Jon Snow.

Từ đầu series tới nay, người xem mới chỉ biết Jon Snow được tướng quân Eddard Stark khẳng định là con trai của ông và một gái điếm mà ông đem lòng yêu. Tuy vậy, Eddard Stark nổi tiếng là người liêm chính trong phim và điều đó tạo nên nhiều nghi vấn về cha mẹ ruột của Jon Snow.

Jon Snow gọi "Mẹ Rồng" Daenerys là cô ruột.

Tập Winds of Winter cuối cùng hé lộ sự thật Jon Snow không phải là con của tướng quân Eddard Stark. Anh thực chất là con trai của Lyanna Stark - chị gái Eddard Stark - và nhà vua Rhaegar Targaryen. Nhà vua Rhaegar Targaryen chính là anh trai ruột của Mẹ Rồng Daenerys Targaryen. Như vậy, Jon Snow là hoàng tử và người kế vị Ngai Sắt. Về mặt huyết thống, anh gọi Daenerys là cô ruột.

Thân phận của Jon Snow củng cố liên minh đang dần được xác lập trong series. Nhan đề tiểu thuyết gốc của Game of Thrones là Song of Ice and Fire (Tuyết hỏa trường ca). Tuyết và lửa trong nhan đề ám chỉ biểu tượng của hai gia tộc được ưu ái nhất series - nhà Stark và nhà Targaryen. Nhà Stark sống ở phương Bắc ngập tuyết lạnh còn nhà Targaryen có quyền năng thu phục lửa và huấn luyện rồng. Như vậy, thân phận mới của Jon Snow cho thấy anh và Mẹ Rồng sẽ liên kết với nhau trong cuộc chiến chung cuối cùng của series.

Trên hết, cuộc chiến cuối trong Game of Thrones không phải là cuộc tranh đoạt vương quyền của 7 gia tộc mà là cuộc chiến của loài người chống lại phe bóng trắng zombie. Từ đầu series tới nay, Jon Snow là người duy nhất nghiêm túc hiểu cục diện này. Như vậy, anh sẽ là vị lãnh đạo dẫn dắt loài người chiến đấu chống đội quân xác sống khi mùa đông đến với vùng Westeros.

Với sự thực vừa tiết lộ, Game of Thrones đã lộ sẵn diễn biến kết cục của series.

Vũ Văn Việt