Tạo hình quân vương của Lee Min Ho

Phim do "biên kịch "vàng" Kim Eun Sook chấp bút. Trong họp báo phim năm ngoái, bà cho biết chọn Lee Min Ho làm hình mẫu quân vương ngay khi có ý tưởng kịch bản. Trước đó, tài tử từng đóng chính "The Heirs" (Những người thừa kế) - dự án truyền hình ăn khách của bà năm 2013.

Kim Eun Sook là tiểu thuyết gia, biên kịch đình đám nhất Hàn Quốc, ghi dấu với loạt siêu phẩm như "Chuyện tình Paris", "Sóng gió hậu trường" (On air), "Khu vườn bí mật" (Secret garden), "Phẩm chất quý ông" (Gentleman’s dignity ), "Quý ngài ánh dương" (Mr Sunshine), "Hậu duệ mặt trời" (Descendant of the Sun), "Yêu tinh" (Goblin)... Các minh tinh, tài tử nước này đều mong muốn hợp tác với bà.