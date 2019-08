Tặng vé ra mắt phim 18+ 'Scary Stories to Tell In The Dark'

VnExpress tặng độc giả TP HCM và Hà Nội hai cặp vé xem phim kinh dị do Guillermo del Toro làm nhà sản xuất.

Phim do André Øvredal đạo diễn, gây chú ý với sự tham gia của Del Toro (đạo diễn The Shape of Water) trong vai trò sản xuất, phát triển kịch bản. Tác phẩm kể nhiều mẩu chuyện kinh dị lấy bối cảnh thị trấn Mill Valley (Mỹ) năm 1968. Một nhóm thiếu niên phát hiện cuốn sách bí mật và đối mặt nỗi kinh hoàng. Ở Việt Nam, phim có tựa Chuyện kinh dị lúc nửa đêm và mang nhãn C18 (không dành cho khán giả dưới 18 tuổi).

Trailer Scary Stories to Tell in the Dark Trailer phim.

Nhà phát hành tặng độc giả VnExpress hai cặp vé dự công chiếu vào 18h (chiếu phim từ 19h) ngày 6/8 ở CGV Parkson Hùng Vương (TP HCM, một cặp) và CGV Vincom Liễu Giai (Hà Nội, một cặp). Độc giả gửi e-mail đến địa chỉ thienan@vnexpress.net với tiêu đề "Ve xem Scary Stories to Tell In The Dark" (tiếng Việt không dấu). Vui lòng cung cấp đầy đủ tên, email, số điện thoại liên lạc và địa chỉ.

Thời hạn nhận thư: đến 9h sáng 6/8. Ban biên tập sẽ bốc thăm ngẫu nhiên và liên lạc trong ngày.

Ân Nguyễn