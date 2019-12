Tặng vé phim mới của The Rock

VnExpress tặng khán giả TP HCM, Hà Nội tám vé buổi ra mắt phim "Jumanji: The Next Level", tối 11/12.

Tác phẩm là phần hai của phim ăn khách Jumanji: Welcome to the Jungle (2017), xoay quanh trò chơi điện tử có thể hút con người vào. Ở phần mới, chàng trai Spencer bị đưa vào thế giới ảo. Để cứu cậu, hai người bạn Fridge và Martha quay lại trò chơi, vô tình kéo theo cả Eddie (ông nội của Spencer) và Milo - một người đàn ông lớn tuổi. Trong thế giới ảo, các nhân vật do diễn viên Jack Black, Karen Gillan, The Rock (tức Dwayne Johnson) và Kevin Hart thể hiện.

Trailer Jumanji The Next Level Trailer phim.

Nhà phát hành tặng độc giả VnExpress tám vé dự công chiếu vào 18h (chiếu phim từ 19h) ngày 11/12 ở Galaxy Nguyễn Du (TP HCM, hai cặp) và Galaxy Tràng Thi (Hà Nội, hai cặp). Độc giả gửi e-mail đến địa chỉ thienan@vnexpress.net với tên "Ve xem Jumanji" (tiếng Việt không dấu). Vui lòng cung cấp tên, email, số điện thoại và khu vực (chỉ cần ghi TP HCM hoặc Hà Nội).

Thời hạn nhận thư: đến 12h ngày 10/12. Ban biên tập sẽ bốc thăm ngẫu nhiên và liên lạc trước buổi chiếu.

Ân Nguyễn