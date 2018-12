Hà Tăng lần đầu đưa thương hiệu thời trang của cô lên sàn diễn với bộ sưu tập "Under The Moonlight - Dưới ánh trăng". Diễn viên chia sẻ tất cả trang phục đều do cô lên ý tưởng, thiết kế.