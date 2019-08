Tài tử 'Me Before You' ly thân vợ

Sam Claflin chia tay Laura Haddock - nữ diễn viên "Transformers" - hôm 19/8 sau sáu năm kết hôn.

Sam thông báo trên Instagram: "Tôi và Laura đã hoàn thành thủ tục giấy tờ để ly thân. Cả hai quyết định sống tiếp cuộc đời riêng với sự tôn trọng, coi nhau như bạn bè và cùng nuôi con". Laura cũng chia sẻ bài viết tương tự trên trang cá nhân. Hai người cho biết không bàn luận thêm về sự việc và mong người hâm mộ tôn trọng quyết định của họ.

Sam Claflin và vợ Laura Haddock. Ảnh: Hello Magazine.

Sam Claflin và Laura Haddock (cùng 33 tuổi) quen năm 2011, tại một buổi thử vai phim. Sam từng kể trên Pop Sugar: "Khi gặp Laura, tôi lập tức biết đó là nửa kia của mình. Tôi không còn quan tâm tới việc thử vai và ra ngoài gọi cho người đại diện. Tôi bảo anh ấy mình gặp vợ tương lai". Sau đó, hai người sớm hẹn hò và kết hôn năm 2013. Cặp sao có hai con là Pip (nam, ba tuổi) và Margot (nữ, 18 tháng tuổi). Năm 2018, Sam nói với People muốn có thêm nhiều con hơn với Laura.

Sam Claflin là diễn viên người Anh, đóng phim truyền hình từ năm 2009. Anh có những vai điện ảnh đầu tiên năm 2011 với các phim United và Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides. Sau đó, Sam liên tiếp nhận vai chính trong nhiều dự án ăn khách như Snow White and the Huntsman, The Hunger Games, Love, Rosie, Me Before You... Tháng 11, tài tử sẽ góp mặt trong bộ phim Charlie's Angels cùng các ngôi sao Naomi Scott, Elizabeth Banks, Kristen Stewart.

Trailer Charlie's Angels Trailer phim "Charlie's Angel".

Laura Haddock được biết đến qua các phim Da Vinci's Demons, Guardians of the Galaxy, Transformers... Minh tinh người Anh hiện tham gia đóng chính series The Capture của đài BBC.

Đạt Phan (theo People)