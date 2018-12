Tài tử Hàn Quốc dùng dao đe dọa, quấy rối đồng nghiệp

Phong trào chống quấy rối tình dục ở showbiz châu Á / Tài tử Nhật Bản khóc, xin lỗi vì bê bối quấy rối nữ sinh

Theo điều tra của cảnh sát Hàn Quốc công bố hôm 22/5, Lee Seo Won cưỡng hôn đồng nghiệp nữ giấu tên (A), dùng dao đe dọa khi bị cô từ chối. Lúc cảnh sát tới hiện trường, diễn viên vẫn trong trạng thái say xỉn đến mức không thể kiểm soát bản thân. Một luật sư phân tích trên SBS, Lee Seo Won đối mặt nguy cơ bị truy tố.

Diễn viên Lee Seo Won.

Sự việc xảy ra vào ngày 8/4, khi Lee Seo Won và nữ diễn viên A hẹn uống rượu. A khai với cảnh sát cô bị Lee Seo Won cưỡng hôn, đụng chạm cơ thể. Khi gọi điện kêu cứu bạn trai, cô bị nam diễn viên uy hiếp.

Công ty quản lý của Lee Seo Won từng ra thông cáo thừa nhận sai phạm của diễn viên, cho biết anh muốn cúi đầu xin lỗi, nhận tội với nữ đồng nghiệp. Anh không có gì để bao biện cho hành vi của mình.

Lee Seo Won sinh năm 1997, từng đóng nhiều phim như Uncontrollably Fond, Man of Will, Hospital Ship... Nhiều khán giả bình luận anh tự chấm dứt sự nghiệp vì scandal cưỡng dâm. Mới đây, đơn vị sản xuất phim About Time chọn diễn viên Kim Dong Jun thay thế Lee Seo Won trong phim About Time.

Từ đầu năm tới nay, showbiz Hàn Quốc liên tục xảy ra các vụ cáo buộc cưỡng dâm, quấy rối tình dục. Lee Seo Won là người trẻ tuổi nhất vướng tai tiếng này. Trước anh, những tài tử gạo cội như Kim Ki Duk, Jo Min Ki, Jo Jae Hyun, Oh Dal Soo, Choi Il Hwa... bị chỉ trích kịch liệt vì các cáo buộc xâm hại phụ nữ.

Như Anh