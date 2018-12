Tác phẩm về cuộc đổ bộ Mặt trăng khai mạc Liên hoan phim Venice

10 phim nghệ thuật triển vọng năm 2018 / Liên hoan phim Venice 2017: bệ phóng cho mùa Oscar

Câu chuyện kể về hoạt động của Neil Armstrong (Ryan Gosling đóng) từ lúc mới trở thành phi hành gia đến khi là người đầu tiên đặt chân lên mặt trăng (năm 1969). Nữ diễn viên Claire Foy - nổi tiếng với vai nữ hoàng Anh Elizabeth II trong series The Crown - sẽ thủ vai vợ Armstrong.

* Trailer phim

First Man tái hiện cuộc đổ bộ lên Mặt trăng

Dự án điện ảnh gây chú ý ngay từ khi công bố bởi nội dung lịch sử cùng sự góp mặt của Damien Chazelle - tài năng trẻ hàng đầu của điện ảnh đương đại. Hai tác phẩm gần nhất của anh - Whiplash (2014) và La La Land (2016) - chinh phục cả giới chuyên môn và khán giả. Ở Oscar 2017, Chazelle được trao giải "Đạo diễn xuất sắc" với La La Land.

Đạo diễn sinh năm 1985 phát triển phim mới dựa trên tập sách First Man: The Life of Neil A. Armstrong của James R. Hansen. Trên Deadline, anh chia sẻ đây là dự án tâm huyết được lên kế hoạch nhiều năm qua. Với tác phẩm này, Chazelle muốn bóc tách các dữ kiện lịch sử để khán giả hiểu tâm lý của các phi hành gia - những người kiên nhẫn rèn luyện trong nhiều năm và đánh cược mạng sống trên chuyến đi.

Damien Chazelle (phải) và Ryan Gosling.

Việc được trao suất mở màn ở Venice chứng tỏ vị thế của First Man. Cùng Cannes và Berlin, Liên hoan phim Venice là một trong ba sự kiện điện ảnh lớn nhất châu Âu. Một số phim chiếu khai mạc ở đây như Gravity (2013), Birdman (2014) và La La Land (2016) trở thành tác phẩm nổi bật trên đường đua Oscar. Năm ngoái, The Shape of Water cũng giành giải Sư Tử Vàng ở Venice trước khi giành Oscar "Phim xuất sắc".

Liên hoan phim Venice lần 75 diễn ra từ ngày 29/8 đến ngày 8/9. Đạo diễn Guillermo del Toro là chủ tịch ban giám khảo.

Ân Nguyễn