Stephane Gauger - đạo diễn Mỹ tâm huyết làm phim Việt

Ngày 11/1, Stephane Gauger qua đời vì trụy tim tại nhà riêng ở TP HCM. Nhiều đồng nghiệp, nghệ sĩ chia sẻ sự bàng hoàng bởi trước đó một tháng anh vẫn khỏe mạnh, tham gia nhiều sự kiện như Liên hoan phim Việt Nam lần 20 và Gặp gỡ mùa thu. Sự nghiệp của Gauger chỉ có ba phim điện ảnh là Cú và chim se sẻ (2007), Sài Gòn Yo! (2011) và Yêu đi, đừng sợ! (2017), đều được đánh giá cao và mang đậm tinh thần Việt.

Stephane Gauger sinh năm 1970 ở Sài Gòn, có bố là người Mỹ và mẹ người Việt. Sau năm 1975, anh sang Mỹ sinh sống và tốt nghiệp Đại học Bang California, ngành sân khấu và văn học Pháp. Gauger bắt đầu tham gia giới làm phim trong các vai trò kỹ thuật như quay phim và ánh sáng. Anh là kỹ thuật viên ánh sáng cho một số phim ở Mỹ, rồi trở thành nhà quay phim cho một số phim ngắn như Moonlight (2006), Good Bad Karma (2006), Jim and Kim (2010) và Finding Gauguin (2010). Năm 2007, anh xuất hiện trên màn ảnh với một vai phụ trong Dòng máu anh hùng của Charlie Nguyễn.

* "Yêu đi, đừng sợ!" - phim gần nhất của Stephane Gauger

Yêu đi, đừng sợ

Cũng trong năm 2007, Stephane Gauger đạo diễn phim điện ảnh đầu tiên, nhan đề Cú và chim se sẻ (Owl and the Sparrow). Câu chuyện xoay quanh cuộc sống của ba người lạ vô tình gặp nhau trên đường đời, bao gồm một nữ tiếp viên hàng không, một người trông sở thú và cô bé bỏ nhà do bị người chú coi thường.

Ngoài nội dung bình dị, gần gũi, tác phẩm còn được khen ngợi bởi phong cách làm phim giàu tính thể nghiệm. Với kinh phí thấp, đạo diễn sử dụng máy quay cầm tay, ghi hình ngay trên đường phố, dùng ánh sáng tự nhiên chứ không dựng bối cảnh. Phim nhận giải "Cách kể hay nhất" tại Liên hoan phim San Francisco International Asian American, giải khán giả bình chọn ở Liên hoan phim Los Angeles và tham gia hơn 30 liên hoan phim khác. Gauger được đề cử giải "Đạo diễn triển vọng" ở giải thưởng Gotham.

"Cú và chim se sẻ" là tác phẩm mang đậm tinh thần độc lập của Stephane Gauger.

Năm 2011, đạo diễn thực hiện tiếp phim thứ hai - Sài Gòn Yo! (Saigon Electric). Tác phẩm kể về hai cô gái có xuất thân khác nhau nhưng đều thích thú môn nhảy hip hop. Cô gái quê tên Mai (Vân Trang) lên TP HCM với mong muốn thi đậu trường múa, tình cờ gặp Kim (Quỳnh Hoa) - cô gái mồ côi với cá tính mạnh. Kim đưa Hoa vào nhóm nhảy của mình và cả hai cùng trải qua nhiều thử thách. Sài Gòn Yo! được khen ngợi bởi tư duy làm phim hiện đại, lối kể tự nhiên. Tại Cánh Diều 2011, phim đoạt giải Cánh Diều Bạc cùng giải "Nữ diễn viên chính xuất sắc" cho Quỳnh Hoa.

Tác phẩm cuối cùng của Gauger là Yêu đi, đừng sợ! - bản remake từ phim Spellbound của Hàn Quốc - vừa ra mắt hồi tháng 8/2017. Phim xoay quanh tình yêu giữa một chàng ảo thuật gia sợ ma (Ngô Kiến Huy đóng) và cô nàng có thể thấy ma (Nhã Phương đóng). Đạo diễn thể hiện đúng tinh thần của bản gốc, kết hợp nhuẫn nhuyễn ba thể loại hài, kinh dị và lãng mạn. Anh cũng mạnh tay đảo vị trí một số cảnh ở nửa sau câu chuyện so với bản Hàn, tạo cảm giác gãy gọn hơn.

Stephane Gauger chỉ đạo diễn xuất cho Nhã Phương.

Xuyên suốt ba tác phẩm của Gauger là tình yêu dành cho Việt Nam. Cú và chim se sẻ đi thẳng vào những mảnh đời nhỏ của xã hội một cách bộc trực và hồn nhiên. Sài Gòn Yo! phản ánh chân thật suy nghĩ của những người trẻ, xoay quanh câu chuyện về đam mê của họ với một bộ môn nghệ thuật được xem là "không chính thống" lúc bấy giờ. Trong khi đó, Yêu đi, đừng sợ! - dù được làm lại từ kịch bản Hàn - vẫn có dấu ấn Việt với những cảnh quay được bố cục lại và một số câu thoại được sửa khá Việt Nam. Dù sống ở Mỹ từ nhỏ, Stephane Gauger thông thạo tiếng Việt và nhân vật trong phim của anh ít mắc lỗi nói chuyện sống sượng.

Trong giới, Stephane Gauger được nhiều người yêu mến nhờ tính lạc quan, tốt bụng. Đạo diễn Phan Gia Nhật Linh chia sẻ: "Hai lần gần đây sang Mỹ, tôi đều ở nhà Stephane. Càng nói chuyện, đi chơi với anh, ở gần anh, càng thấy anh là một người rộng lượng. Stephane là một người đầy năng lượng tích cực, luôn cười nói, lạc quan, luôn nghĩ cho người khác cũng như lan truyền năng lượng tích cực cho người khác".

Stephane Gauger hướng dẫn cho Ngô Kiến Huy trên trường quay "Yêu đi, đừng sợ!".

Nhã Phương - nữ diễn viên Yêu đi, đừng sợ! - bày tỏ sự tiếc thương và cho biết Gauger luôn nhẹ nhàng với mọi người, tạo cảm giác gần gũi, không chỉ giúp cô thoải mái khi hoá thân vào nhân vật mà còn chỉ bảo thêm nhiều điều mới. Diễn viên Khương Ngọc nhận xét Gauger giản dị, gần gũi và là người đầu tiên đưa anh lên màn ảnh.

Về tay nghề, Stephane Gauger được nhiều người bạn trong nghề đánh giá cao. Phan Gia Nhật Linh bày tỏ: "Cú và chim se sẻ là một bộ phim thấm đẫm tinh thần độc lập, chứa đầy những năng lượng tích cực của những con người ở Sài Gòn. Đây là phim độc lập đầu tiên của Việt Nam và thật sự truyền cảm hứng cho cả một thế hệ theo đuổi dòng phim độc lập vào lúc đó". Đạo diễn Dành cho tháng Sáu Nguyễn Hữu Tuấn chia sẻ: "Việt Nam đang cần những phim hay nhưng lại vừa mất một người đạo diễn giỏi".

