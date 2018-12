‘Star Trek Beyond’ tung trailer nhiều cảnh kỹ xảo choáng ngợp

Đạo diễn 'Fast & Furious' trở lại với phim 'Star Trek Beyond' / ‘Star Trek’ lên quán quân, ‘Iron Man 3’ cán mốc 1 tỷ USD

Là một trong 13 bom tấn hè 2016, Star Trek Beyond sở hữu lượng fan đông đảo trên khắp thế giới và được nhiều người yêu điện ảnh mong ngóng. Hôm 20/5 tại sự kiện Fan Day diễn ra tại Los Angeles (Mỹ), hãng Paramount đã tung ra trailer thứ hai của phim với độ dài hơn hai phút, hé lộ nhiều cảnh quay có kỹ xảo gây choáng ngợp.

Trailer phim "Star Trek: Không giới hạn"

Đoàn phim bao gồm nhà sản xuất J.J. Abrams, đạo diễn Justin Lin, ba tài tử Chris Pine, Zachary Quinto, Karl Urban đã nhận được tràng pháo tay kéo dài hơn 5 phút của giới truyền thông và người hâm mộ sau khi trailer mới được chiếu lần đầu tiên. Kinh phí sản xuất của Star Trek Beyond là 150 triệu USD và phần lớn được dùng để tạo dựng kỹ xảo, đặc biệt là phi thuyền không gian đồ sộ USS Enterprise.

Ba tài tử (từ trái qua) - Zachary Quinto, Chris Pine và Karl Urban trong sự kiện "Star Trek Fan Day" hôm 20/5 tại Mỹ. Ảnh: Paramount.

Đoàn phim cũng trình chiếu một video đặc biệt, kỷ niệm 50 năm từ ngày Star Trek lần đầu đến với khán giả trên truyền hình vào năm 1966. Đây cũng là một trong những “thương hiệu” phim mà Tổng thống Mỹ - Barack Obama – yêu thích từ khi còn là thiếu niên đến lúc đã trở thành người đứng đầu Nhà Trắng.

Star Trek Beyond là tập thứ ba trong loạt phim khởi động lại của Star Trek từ năm 2009. Phim sẽ tiếp nối các sự kiện xảy ra trong Star Trek Into Darkness (2013). Đạo diễn của Fast & Furious 4,5,6 – Justin Lin – là người thực hiện tập phim lần này. Dàn diễn viên quen thuộc gồm Chris Pine, Zachary Quinto, Zoe Saldana, Karl Urban, Simon Pegg vẫn trở lại trong phần mới.

Justin Lin (phải) - đạo diễn gốc Á nổi tiếng với ba tập 4,5,6 trong loạt phim "Fast & Furious" - là người thực hiện "Star Trek Beyond". Ảnh: Avery Hutchings.

Tập phim này tiếp tục dựa trên câu chuyện xoay quanh chuyến phiêu lưu ngoài không gian của thuyền trưởng Kirk và Spock cùng đoàn phi hành trên con tàu USS Enterprise. Ở hai tập trước, khán giả từng quen với việc hai nhân vật này luôn sát cánh cùng nhau trong mọi cuộc chiến chống kẻ thù ngoài không gian.

Tuy nhiên, theo chia sẻ của Zachary Quinto (diễn viên thủ vai Spock), với Star Trek Beyond, Spock sẽ không có nhiều lúc xuất hiện cùng thuyền trưởng Kirk, thay vào đó là một thành viên khác của đoàn phi hành – Dr. McCoy (Karl Urban). Trong cuộc phỏng vấn trên The Telegraph, anh chia sẻ: “Đó là những nhân vật có tính cách đối nghịch và sẽ thật tuyệt khi thấy họ tương tác với nhau trên phim”. Ngoài sự góp mặt của các nhân vật cũ, Star Trek Beyond còn xuất hiện thêm nhân vật mới mang tên Jayla do diễn viên Sofia Boutella (được biết tới qua phim Kingsman: The Secret Service) thủ vai.

Star Trek Beyond (tên tiếng Việt là Star Trek: Không giới hạn) dự kiến khởi chiếu tại Việt Nam từ ngày 22/7.

Nguyên Minh