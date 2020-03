Sophie Turner nghĩ không xứng với chồng

Diễn viên Sophie Turner nói may mắn khi lấy được Joe Jonas, người đàn ông tài năng mà cô luôn nghĩ ngoài tầm với.

Trên tạp chí Elle số tháng 4, sao nữ Game of Thrones nói về tình cảm với chồng - ca sĩ Joe Jonas, nhận xét anh đẹp trai, lôi cuốn. Cô cho biết: "Tôi luôn nghĩ bản thân là người theo đuổi và Joe ngoài tầm với. Tôi cảm thấy may mắn vì có anh ấy và được người như anh yêu thương".

Sophie Turner và chồng Joe Jonas. Ảnh: Reuters.

Sophie và chồng quen qua mạng xã hội, lần đầu gặp tại một quán rượu ở Anh tháng 10/2016. Joe nhắn tin rủ Sophie đi chơi. Nữ diễn viên cho biết ban đầu cảm thấy không an tâm khi hẹn hò Joe, sợ anh là người lăng nhăng. Cô rủ nhiều bạn bè nam giới đi cùng trong lần hẹn đầu.

"Cả nhóm uống rất nhiều. Tôi và Joe nhảy một chút và tới một góc trong quán rượu trò chuyện. Chúng tôi tâm sự hàng giờ mà không thấy nhàm chán. Ít lâu sau, cả hai không thể cách rời. Tôi bắt đầu đi lưu diễn cùng anh ấy", Sophie kể.

Sophie Turner chụp ảnh thời trang cho tạp chí Elle.

Joe cầu hôn Sophie tháng 11/2017 và kết hôn tháng 5/2019 tại Las Vegas, ngay sau lễ trao giải Billboard Music Award. Nữ diễn viên cho biết cuộc hôn nhân không thay đổi nhiều cuộc sống của hai người so với thời hẹn hò. "Điều duy nhất khác là tôi cảm thấy an tâm hơn. Danh xưng vợ - chồng khiến mối quan hệ trở nên khăng khít. Tôi yêu việc kết hôn. Chúng tôi vẫn có những phút mặn nồng bên nhau nhưng sự an toàn, an tâm là điều quan trọng nhất", Sophie nói.

Giữa tháng 2, Sophie tiết lộ đang mang thai con đầu với Joe. Việc có con có thể thay đổi lịch làm việc của hai người. Joe cùng ban nhạc Jonas Brothers sẽ bắt đầu chuỗi show diễn hàng tuần tại Las Vegas từ tháng 4. Trong khi đó, Sophie dự kiến xuất hiện trong series Survive, đóng cùng nam diễn viên Corey Hawkins của loạt phim The Walking Dead.

Jonas Brothers - Sucker Sophie Turner đóng MV "Sucker" của nhóm Jonas Brothers. Video: Youtube.

Đạt Phan (theo Elle)