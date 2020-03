Hàn QuốcSong Joong Ki và đoàn làm phim "Bogota" tự cách ly hai tuần sau khi trở về từ Colombia.

Tài tử và êkíp phim hơn 100 người hạ cánh xuống sân bay Incheon sáng 24/3. Anh đeo khẩu trang, hạn chế tiếp xúc với mọi người và nhanh chóng rời khỏi sân bay. Công ty quản lý cho biết sức khỏe Song Joong Ki hiện bình thường. Anh tận dụng khoảng thời gian cách ly để nghỉ ngơi sau quá trình quay phim ở nước ngoài.

Song Joong Ki tự cách ly Song Joong Ki tại sân bay Incheon sáng 24/3. Video: Newsen.

Song Joong Ki sang Colombia quay Bogota từ tháng 1, dự kiến ở đây ba tháng. Tuy nhiên, do diễn biến phức tạp của Covid-19, đoàn phim ngừng quay, đưa diễn viên, nhân viên hậu trường về nước để đảm bảo an toàn. Đơn vị sản xuất sẽ căn cứ tình hình dịch, bàn kế hoạch quay tiếp. Bogota thuộc thể loại kinh dị, do Kim Sung Jae đạo diễn, với các diễn viên Lee Hee Jun, Kwon Hae Hyo, Juana del Rio (người Colombia).

Covid-19 lan ra 196 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tổng thống Colombia ngày 17/3 ban bố tình trạng khẩn cấp, yêu cầu cách ly bắt buộc người cao tuổi từ ngày 20/3 đến 31/5. Quốc gia Nam Mỹ này hiện ghi nhận 306 ca nhiễm, ba người tử vong. Tại Hàn Quốc ghi nhận 9.037 ca nhiễm, 120 người tử vong.

Hiểu Nhân