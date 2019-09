Son Ye Jin, Hyun Bin đóng phim ở Thụy Sĩ

Hai diễn viên Hàn Quốc vào vai tình nhân trong phim truyền hình "Emergency Love Landing".

Ngày 6/9, bức ảnh Son Ye Jin và Hyun Bin đóng phim trên phố được nhiều khán giả chia sẻ trên các diễn đàn. Theo Osen, đôi diễn viên ghi hình cho phim của đài tvN, dự kiến phát sóng từ ngày 23/11. Son Ye Jin vào vai Yoon Se Ri - con gái một nhà tài phiệt Hàn Quốc. Một lần nhảy dù, vì biến đổi thời tiết, cô buộc phải đáp xuống Triều Tiên và gặp gỡ Ri Jung Hyuk (Hyun Bin đóng) - một quân nhân.

Son Ye Jin và Hyun Bin ghi hình ở Thụy Sĩ. Ảnh: MK.

Dù có vợ sắp cưới cũng là con gái một gia đình bề thế, Ri Jung Hyuk đem lòng yêu Yoon Se Ri. Hai người trải qua cuộc tình vừa lãng mạn vừa nhiều nguy hiểm. Ngoài Son Ye Jin và Hyun Bin, phim có sự tham gia của Kim Jung Hyun, Seo Ji Hye. Đạo diễn phim là Lee Jeong Hyo còn biên kịch là Park Ji Eun - người từng chấp bút cho Vì sao đưa anh tới.

Son Ye Jin, Hyun Bin được nhiều fan kỳ vọng yêu nhau ngoài đời. Ảnh: KBS.

Năm ngoái, Son Ye Jin và Hyun Bin đóng chung phim điện ảnh The Negotiation, sau đó vướng tin đồn hẹn hò. Hồi đầu năm, đôi diễn viên lộ ảnh cùng đi mua sắm ở Mỹ song cả hai cho biết chỉ là bạn thân thiết.

Phim Son Ye Jin Hyun Bin Trailer phim "The Negotiation". Video: JK film.

Son Ye Jin sinh năm 1982, được giới chuyên môn đánh giá cao khả năng diễn xuất qua Hương mùa hè, Cổ điển, Và em sẽ đến, Đêm trắng, Tuyết tháng tư, Hải tặc, Chị đẹp mua cơm ngon cho tôi... Hyun Bin bằng tuổi Son Ye Jin, từng đóng Tôi là Kim Sam Soon, Khu vườn bí mật, Nonstop 4, Thu cuối... Hyun Bin từng hẹn hò các diễn viên Song Hye Kyo, Kang So Ra. Anh chia tay Kang So Ra hồi cuối năm 2017.

Như Anh