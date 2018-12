Sơn Tùng M-TP: Cứ ra sản phẩm là vướng scandal

MV "Chúng ta không thuộc về nhau" vừa ra mắt rạng sáng 3/8 của Sơn Tùng M-TP gây nhiều tranh cãi về phần âm nhạc lẫn nội dung, hình ảnh. Sản phẩm có vòng hòa âm giống với ca khúc ra mắt cùng thời điểm là "We Don't Talk Anymore" của hai nghệ sĩ Charlie Puth và Selena Gomez. Trong khi đó, đoạn rap của "Chúng ta không thuộc về nhau" lại có cách xử lý nhịp đọc, nhấn nhá gần giống với bài hát "Fire" của nhóm BTS từ Hàn Quốc. Các chi tiết trong MV của Sơn Tùng có những nét tương đồng nhất định với nhiều MV của nghệ sĩ Hàn Quốc như: "Monster" của EXO, "Crayon", "That XX", "One of a kind" của G-Dragon hay Why (Taeyeon)