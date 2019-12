Trong trailer ca khúc "Alone, Pt. II" của Alan Walker, người xem thấy cảnh sông nước, hang động của tỉnh Quảng Bình hiện lên hùng vĩ.

MV sẽ ra mắt vào ngày 27/12, là phần hai của bản hit đình đám - Alone. DJ chưa tiết lộ giai điệu ca khúc mới. Alone, Pt. II được quay ở Quảng Bình từ năm 2018. Trong một cảnh, Alan Walker cầm đuốc khám phá Sơn Đoòng - hang động tự nhiên lớn nhất thế giới. Trailer xuất hiện dòng chữ "Cuộc phiêu lưu này đã thay đổi mọi thứ" (The Discovery that changed everything"). Vì thế, trên Youtube, nhiều người dự đoán MV được quay dưới dạng phim ngắn, kể lại hành trình khám phá vùng đất mới của Alan Walker.

Sơn Đoòng xuất hiện trong MV mới của Alan Walker Trailer MV "Alone, Pt. II". Video: Youtube.

Tháng 12/2016, Alan Walker ra mắt MV Alone, hiện đạt gần một tỷ lượt xem trên Youtube. Nhiều fan hy vọng Alone, Pt. II tiếp tục gặt hái thành công. Trong sản phẩm mới, Alan Walker kết hợp Ava Max, người từng cộng tác với anh trong ca khúc I Need You.

Alan Walker sinh năm 1997, là nhà sản xuất, DJ người Anh gốc Na Uy. Anh nổi tiếng với đĩa đơn EDM Faded, từng đoạt quán quân trên bảng xếp hạng âm nhạc ở nhiều quốc gia. MV Faded đã đạt hơn 2,5 tỉ lượt xem và hơn 17 triệu lượt thích trên YouTube. Đầu năm nay, MV từng bị hacker đổi tên tiếng Việt để quảng bá cho một trang nghe nhạc.

Hà Thu