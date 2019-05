Sola Aoi sinh đôi con trai

Diễn viên Nhật Bản sinh mổ hôm 1/5, mẹ tròn con vuông.

Hai con của Sola Aoi một bé nặng 2,2 kg, bé còn lại nặng 2,5 kg. Trên Weibo, chồng cô - DJ Non - viết: "Cảm ơn vợ, em vất vả quá. Cả nhà mình sẽ sống thật vui vẻ".

Trước giờ mổ bắt con, đôi vợ chồng livestream trên một trang video của Nhật Bản, thu hút hơn hai triệu người xem. Một khán giả hỏi cô có lo lắng các con bị chế giễu vì mẹ từng đóng phim người lớn, Sola Aoi đáp nếu con gặp phải tình huống đó, cô sẽ thảo luận với những người liên quan hướng giải quyết vấn đề nhằm mang tới cho con môi trường sống lành mạnh, tuổi thơ bình yên.

Sola Aoi đăng ảnh bên chồng và hai con.

Trước khi sinh, Sola Aoi làm đơn yêu cầu các công ty phát hành ngừng kinh doanh phim "nóng" mà cô từng đóng và được chấp thuận. Diễn viên tâm sự từ khi mang thai, cô thường xuyên đọc, nghe thấy những lời xì xào quanh đời tư. Aoi từng bị người khác nói "cô ta chẳng thể làm mẹ, nếu có con, đứa bé cũng thật đáng thương". Nữ diễn viên không bị ảnh hưởng tâm lý nhiều vì điều đó. "Tôi sẽ cố gắng trở thành người mẹ tốt", Sola Aoi viết trên trang cá nhân.

MV "Bầu trời xanh" của Sola Aoi MV "Bầu trời xanh" của Sola Aoi.

Người đẹp sinh năm 1983 tham gia ngành công nghiệp phim người lớn JAV vào năm 2002 với nghệ danh Sora Aoi. Cô ngừng đóng phim người lớn từ năm 2011, sau đó chuyển sang phim chính thống, làm người mẫu. Năm 2014, phim Thái Lan I Fine Thank You Love You cô tham gia được công chiếu tại Việt Nam. Ngoài ra, Sola Aoi phát hành nhiều MV hát tiếng Nhật, Trung. Diễn viên kết hôn hồi tháng 1/2018.

