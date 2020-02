'Sở thú thoát ế': Phim hài về con người đóng giả động vật

Để giải cứu sở thú ế ẩm, các nhân viên đóng giả sư tử, lười, khỉ đột, gấu Bắc Cực để thu hút khách tham quan.

Sở thú thoát ế (Secret Zoo) xoay quanh một sở thú trên bờ vực phá sản. Luật sư tập sự Tae Soo (Ahn Jae Hong) được công ty giao vực dậy việc kinh doanh ở nơi này - khi gần như tất cả thú đã bị bán đi. Nếu thực hiện được, Tae Soo sẽ thành nhân viên chính thức của hãng luật danh tiếng. Anh nghĩ ra kế hoạch đưa các nhân viên giả dạng những con thú y như thật, thu hút sự tò mò của khách tham quan.

Bất ngờ, một đoạn video quay gấu Bắc Cực uống nước ngọt gây sốt trên mạng, khiến người tới sở thú đông hơn. Lúc này, Tae Soo mới biết việc anh tiếp quản sở thú không phải để thử thách năng lực, mà nằm trong một kế hoạch để tăng giá bán đất nơi này. Chàng trai phải lựa chọn giữa việc bảo vệ sở thú hay sự nghiệp của mình.

Secret Zoo (Sở thú thoát ế) Trailer phim.

Sở thú thoát ế được chuyển thể từ truyện tranh cùng tên, tạo dựng bầu không khí nhẹ nhàng, hài hước. Những phân đoạn kịch tính nhất cũng không quá nặng nề, căng thẳng mà mang đến cảm giác thư giãn. Phim có mô-típ khá quen thuộc, một người từ bị xem thường lúc ban đầu trải qua hành trình nỗ lực, chứng minh khả năng của bản thân, dần gặt hái thành công. Nhưng tình tiết các nhân viên hóa trang thành thú tạo điểm nhấn hài cho phim.

Tác phẩm gây cười nhiều nhất trong những phân đoạn lúc con người mới tập làm quen với bộ đồ đội lốt thú, vẫn giữ những thói quen hàng ngày của mình. Một chú sư tử chạy bộ trên phố bằng hai chân, một con lười khư khư điện thoại trên tay đăng Instagram sống ảo, một chú khỉ đột lái xe, hay một chú gấu Bắc Cực biết uống coca. Chất hài của phim đến từ động tác hình thể lẫn một số câu thoại.

Bên cạnh đó, phim còn gửi những thông điệp về cách sống, tình yêu động vật và bảo tồn giá trị thiên nhiên. Tae Soo từ một người đàn ông tham vọng, luôn khao khát vươn lên trong sự nghiệp lúc đầu, trở thành người sống tình cảm, biết yêu quý đồng nghiệp xung quanh. Thông qua Sở thú thoát ế, khán giả trải qua nhiều cung bậc cảm xúc khi theo dõi hành trình trưởng thành của nhóm nhân vật, từ những mâu thuẫn ban đầu đến hợp tác, thích nghi, để rồi cùng thấu hiểu và đồng điệu.

Tạo hình những con thú giả trong phim. Ảnh: CJ.

An Jae Hong, nam diễn viên quen mặt với khán giả Việt Nam qua bộ phim Reply 1988 đóng vai luật sư Tae Soo, cũng là "chú gấu" Bắc Cực khiến vườn thú nổi tiếng. Anh thể hiện tốt vai trò của nhân vật "đầu tàu", dùng sự thông minh và nhạy bén của một người luật sư phát hiện ra những ý tưởng đưa vườn thú thoát ế. Ngoài ra, diễn viên Kang So Ra - nổi tiếng với vai nữ sinh trưởng nhóm trong Sunny - chiếm thiện cảm khi hoá thân bác sĩ thú y So Won, nhân vật yêu thương động vật. Dàn diễn viên phụ tương đối tròn vai với những màn tung hứng với tuyến chính.

Điểm trừ của phim nằm ở cao trào thiếu kịch tính do không có nhân vật phản diện thực sự. Đứng trước sự lựa chọn khó khăn giữa sở thú và sự nghiệp luật sư, Tae Soo không cho thấy sự dằn vặt. Khi bị áp lực từ sếp, Tae Soo cũng nhanh chóng chọn cách bảo vệ sở thú, trong khi chỉ mới trước đó, anh vẫn coi danh tiếng trong nghề luật là tất cả. Giống nhiều phim Hàn khác, tác phẩm cài cắm một số bình luận về xã hội nhưng không sâu.

Sở thú thoát ế có thời lượng 117 phút, phát hành ở Việt Nam với nhãn C13 (không dành cho khán giả dưới 13 tuổi).

Hà Trang