Siêu mẫu Trung Quốc ngã khi catwalk

Tôn Phi Phi - siêu mẫu nổi tiếng của Trung Quốc - ngã hai lần khi catwalk cho nhà mốt Vera Wang tại Tuần thời trang New York.

Ngày 10/9, Tôn Phi Phi trình diễn trong khuôn khổ Tuần thời trang New York Xuân Hè 2020. Lần thứ nhất ngã, cô đứng dậy, chỉnh lại tóc và bước tiếp. Khi tới gần cánh gà, cô ngã lần hai. Người mẫu đứng dậy được nhưng bước loạng choạng.

Tôn Phi Phi ngã ở Tuần thời trang New York Tôn Phi Phi, Choi Sora ngã khi catwalk. Video: Chicbanana.

Siêu mẫu Hàn Choi Sora cũng vấp ngã trong show này. Cô ngã một lần khi gần đến cánh gà, được đồng nghiệp đỡ vào trong. Sora và Tôn Phi Phi đều trình diễn các thiết kế bó sát ở đầu gối.

Trên các diễn đàn, nhiều khán giả bình luận thông cảm cho các người mẫu, đánh giá cao khi Tôn Phi Phi không đổi biểu cảm khi vấp ngã. Số khác nhận xét trình độ catwalk của cả hai còn thiếu sót. Tôn Phi Phi ngã hai lần, đi loạng choạng làm giảm sự chuyên nghiệp của show thời trang.

Tôn Phi Phi trình diễn thiết kế của Vera Wang. Ảnh: Gorunway.

Tôn Phi Phi, Choi Sora đều là những người mẫu gốc Á thành danh trong làng mẫu quốc tế. Phi Phi 30 tuổi, catwalk chuyên nghiệp từ năm 2008. Một năm sau, cô sải bước cho các thương hiệu quốc tế. Năm 2011, cô tham gia 39 show ở các Tuần thời trang Xuân Hè. Phi Phi quảng cáo cho nhiều thương hiệu xa xỉ. Ngày 10/9, hãng Louis Vuitton đăng video cô cùng các người mẫu Rianne Van Rompaey, Kit Butler ghi hình cho hãng tại Hội An, Vịnh Hạ Long.

Người mẫu Choi Sora. Ảnh: Gorunway.

Choi Sora 27 tuổi, đoạt quán quân cuộc thi Korea's Next Top Model 2012. Theo Elle, cô là một trong các người mẫu châu Á đắt show nhất tại Tuần thời trang New York. Ở Tuần thời trang New York Thu Đông diễn ra năm 2016, cô tham gia 17 show, trong đó có Coach, Vera Wang, Alexander Wang, Marc Jacobs, Proenza Schouler...

Như Anh