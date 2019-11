MỹDiễn viên Sienna Miller chọn đầm suông đơn sắc của nhà thiết kế Công Trí dự lễ trao giải ngày 3/11 ở Los Angeles.

Theo tờ Vogue (Anh), Sienna Miller là một trong những nghệ sĩ nổi bật khi dự thảm đỏ lễ trao giải Hollywood Film Awards lần thứ 23. Cô mặc bộ đầm trong bộ sưu tập Xuân Hè 2020 của Công Trí. Tờ Daily Mail đánh giá Sienna Miller nằm trong số các diễn viên tỏa sáng nhất tại sự kiện với bộ đầm màu vàng cúc (marigold yellow).

Sienna Miller diện đầm Công Trí ở sự kiện. Ảnh: Getty.

Nhà thiết kế Công Trí cho biết anh chọn chất liệu mềm rũ để tôn nét gợi cảm của diễn viên. Chi tiết xẻ tà bên trái giúp Sienna Miller khoe đôi chân thon dài.

Sau khi ra mắt bộ sưu tập Đi nhặt hạt sương nghiêng ở Mỹ hồi tháng 9, Công Trí liên tục được sao quốc tế đặt hàng thiết kế, trong đó có Camila Cabello, Julia Garner... Hồi đầu tháng 10, cựu Đệ nhất phu nhân Mỹ - bà Michelle Obama - mặc suit lụa do nhà thiết kế Công Trí thực hiện khi dự sự kiện ở Mỹ. Trước đây, ca sĩ Mỹ Rihanna, Katy Perry... cũng từng diện thiết kế của anh.

Nhà thiết kế Nguyễn Công Trí là một trong những tên tuổi đi đầu ở lĩnh vực thời trang trong nước hiện nay. Năm 2014, Công Trí trở thành ủy viên của Hiệp hội Thời trang châu Á. Anh từng tham gia triển lãm thời trang chủ đề "Origin - Passion - Belief" tại Italy với tư cách một trong 100 gương mặt thời trang đương đại nổi bật tại các quốc gia. Tên tuổi của anh xuất hiện trên các tạp chí thời trang có tiếng như Vogue, Elle, WWD...

Sienna Miller bên đạo diễn Hàn Quốc Bong Joon-Ho trên thảm đỏ Hollywood Film Award. Ảnh: Getty.

Sienna Miller sinh năm 1981. Cô nổi tiếng với các phim: G.I. Joe: The Rise of Cobra, Foxcatcher, The Lost City of Z... Năm 2017, cô từng được đồn hẹn hò tài tử Brad Pitt nhưng anh phủ nhận.

