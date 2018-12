Showbiz Hàn nhức nhối chuyện sao nam cưỡng bức, sao nữ bán dâm

Cha No Ah, con trai tài tử Cha Seung Won, bị cáo buộc cưỡng hiếp một cô gái 19 tuổi vào đầu tháng 8/2013. No Ah phủ nhận và cho biết anh với cô gái này yêu nhau. Sự việc khiến No Ah bị đuổi việc ở một công ty game nổi tiếng. Cha Seung Won xin lỗi khán giả sau tai tiếng của con: "Dù sự việc đúng hay sai, với tư cách một người cha, tôi thấy đây là trách nhiệm của mình. Từ đáy lòng mình tôi gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ". Trong ảnh, Cha Seung Won (trái) và con trai.