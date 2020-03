‘Sex Education’- series giáo dục giới tính nhân văn

Phim truyền hình "Sex Education" của Netflix tiếp cận vấn đề nhạy cảm của tuổi vị thành niên dưới góc nhìn gần gũi và tinh tế.

Nhân vật chính trong phim là Otis (Asa Butterfield đóng) - một thiếu niên 16 tuổi sống nội tâm, nhút nhát. Ba mẹ ly hôn từ khi cậu còn nhỏ, Otis sống cùng mẹ Jean Milburn (Gillian Anderson đóng) - một bác sĩ tâm lý chuyên tư vấn về tình dục. Tại trường trung học Moordale, Otis kết thân Maeve (Emma Mackey đóng) - một cô gái thông minh, sắc sảo nhưng bị tẩy chay bởi những tin đồn liên quan đời sống tình dục phức tạp. Họ kiếm tiền từ việc nhận tư vấn sức khỏe tình dục cho các bạn học. Otis thừa hưởng kỹ năng lắng nghe và đưa ra lời khuyên từ mẹ, giúp bạn bè xóa bỏ những khúc mắc, lầm tưởng về tình dục, dù cậu chưa từng có bạn gái.

Trailer "Sex Education" mùa một Trailer "Sex Education" mùa một. Video: Netflix.

Kịch bản Sex Education gỡ bỏ những cảm giác ngượng ngùng khi bàn về giáo dục giới tính tuổi teen. Bộ phim đưa ra kiến thức về song tính luyến ái, toàn tính luyến ái, những cảnh báo về tình dục không an toàn, giải đáp những băn khoăn phổ biến trong giai đoạn dậy thì một cách gần gũi, không căng thẳng, gượng ép.

Trong phim, nhiều thiếu niên chịu sức ép từ bạn bè xung quanh khi coi quan hệ tình dục là một chiến tích cần đạt được trước khi vào đại học, họ tự ti, loay hoay tự tìm hiểu và có những suy nghĩ lệch lạc. Sex Education xóa bỏ áp lực đó bằng cách lồng ghép những cuộc trò chuyện trị liệu của Otis và Jean qua các tình tiết hài hước, đưa ra một góc nhìn cởi mở. Otis từng kết luận cô bạn Lily mắc chứng co thắt âm đạo. Cậu đưa ra phương án giải quyết là phóng xe đạp xuống một ngọn đồi dốc để giúp Lily vượt qua nỗi sợ hãi và kiểm soát cơ thể. Sau đó, họ cùng trò chuyện và nhận ra không nên coi quan hệ tình dục là một cuộc đua. Phim đưa ra thông điệp các bạn trẻ cần kiên nhẫn để quyết định đúng đắn, trang bị cho bản thân đầy đủ kiến thức và chỉ quan hệ khi có sự đồng thuận từ cả hai phía, tránh tổn thương không đáng có.

Bên cạnh bài học về giới tính, Sex Education nhấn mạnh vai trò của gia đình và bạn bè trong giai đoạn phát triển tâm sinh lý của mỗi thiếu niên. Mỗi nhân vật trong phim đều có câu chuyện riêng về gia đình. Những ám ảnh trong tuổi thơ, cảm giác không kết nối sâu sắc với gia đình tạo nên nhiều mâu thuẫn giữa cha mẹ và con cái. Tuy nhiên, các mâu thuẫn ở cuối mỗi tập đều được giải quyết nhờ giao tiếp nhẹ nhàng, hiệu quả. Phim khuyến khích cha mẹ lắng nghe con nhiều hơn, giáo dục bằng cách trò chuyện chân thành thay vì áp đặt và kiểm soát. Tác phẩm đưa ra nhiều góc nhìn tinh tế, giúp các phụ huynh dễ đồng cảm với những bất ổn khi con cái bước vào giai đoạn dậy thì.

Sex Education để lại nhiều hình ảnh đẹp về tình bạn thân thiết của các nhân vật. Mỗi năm, vào sinh nhật của người bạn thân đồng tính - Eric, cậu bé Otis sẵn lòng make-up, đội tóc giả, cải trang thành nữ diễn viên chính trong hài kịch Hedwig and the Angry Inch để làm Eric vui. Trên một chuyến bus, Aimee - một cô bạn hiền lành - bị quấy rối tình dục trước mặt nhiều người. Vốn bản tính cam chịu, Aimee không muốn báo cảnh sát và làm to chuyện, coi đó là một tai nạn. Tuy nhiên, nỗi ám ảnh về việc bị tấn công nơi công cộng khiến cô khủng hoảng, không dám tiếp tục đi xe bus và đến gần bạn trai. Khi biết câu chuyện, nhóm bạn nữ cùng khóa - vốn không thân thiết và hay có nhiều xích mích - đợi Aimee ở bến xe, cùng cô đến trường. Hình ảnh các cô gái trên xe bus để lại nhiều ấn tượng trong người xem về tình bạn và sự đoàn kết của phụ nữ.

Otis (phải, Asa Butterfield đóng) và bạn thân đồng tính - Eric (Ncuti Gatwa đóng) - trong phim. Ảnh: Netflix.

Khung cảnh tự nhiên trong Sex Education đem lại cảm giác thư giãn cho người xem trong mỗi tập phim. Ngoại cảnh của phim chủ yếu được quay tại Wye Valley và cao nguyên khu rừng Dean thuộc vùng biên giới giữa Anh và xứ Wales. Hình ảnh ngôi nhà của Otis yên bình giữa thung lũng, hàng cây xanh trên đường Otis đi học, những góc quay rộng hướng tầm mắt ra sông Wye (con sông lớn thứ năm nước Anh) tạo cảm giác gần gũi với thiên nhiên trong lành, giải tỏa mọi căng thẳng.

The Guardian nhận định: "Kịch bản trọn vẹn, chi tiết và hài hước. Nó hài hước một cách vô tận và tự nhiên, có thể khiến bạn bất ngờ và bật cười thoải mái". Trên Variety, Caroline Framke viết: "Bộ phim đã chạm đến nhiều vấn đề hơn những phim hài tuổi teen khác. Sex Education giải quyết những câu hỏi cụ thể qua màn ảnh một cách đầy quan tâm và hài hước".

Dàn diễn viên trẻ với diễn xuất tự nhiên, ngoại hình không hoàn hảo đem lại cảm giác gần gũi cho khán giả ở tuổi vị thành niên. Tất cả tính cách đời thường, cả tốt và xấu, được các diễn viên thể hiện hài hước và phát triển trở thành nét đặc trưng của mỗi nhân vật.

Sex Education là tác phẩm truyền hình đầu tiên của nhà soạn kịch Laurie Nunn. Series được phát hành trên nền tảng phim trực tuyến Netflix từ tháng 1/2019. Mùa một nhận được 91% đánh giá tích cực, mùa hai với 97% đánh giá tích cực trên trang Rotten Tomatoes. Theo thống kê của Netflix, Sex Education ghi danh ở các vị trí cao trong top 10 series được xem nhiều nhất năm 2019 của các nước Anh, Australia, Ấn Độ, Pháp, Đức. Bộ phim thu hút hơn 40 triệu lượt xem trong tuần đầu phát sóng.

Thu Thảo