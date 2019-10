Sáu tác giả tranh giải phi hư cấu Anh

Giải thưởng dành cho các tác phẩm phi hư cấu của Anh - Baillie Gifford - công bố danh sách rút gọn với năm trên sáu người là nữ.

Tờ The Guardian đánh giá "danh sách năm nay bị chi phối bởi các tác giả nữ viết những câu chuyện chưa được kể về phụ nữ".

Trong đó, nhà sử học Hallie Rubenhold được bình chọn với The Five: The Untold Lives of the Women Killed by Jack the Ripper nói về những nữ nạn nhân của Jack the Ripper (Jack Đồ tể) - kẻ giết người hàng loạt ở London, Anh năm 1888. Tác giả Casey Cep được đề cử với cuốn Furious Hours: Murder, Fraud and the Last Trial of Harper Lee - viết về cố nhà văn Harper Lee và cuốn sách điều tra dang dở của bà.

Sáu tác phẩm được đề cử giải Baillie Gifford 2019. Ảnh: The Baillie Gifford Prize for Non-fiction.

Trong On Chapel Sands, nhà phê bình nghệ thuật Laura Cumming kể lại vụ bắt cóc bí ẩn chính mẹ mình ở bãi biển Lincolnshire năm 1929. Nhà báo Azadeh Moaveni được đề cử với tác phẩm Guest House for Young Widows, cuốn tiểu sử về cuộc đời, trải nghiệm của 13 phụ nữ dưới chế độ Nhà nước Hồi giáo.

Maoism: A Global History (tác giả Julia Lovell) khảo cứu di sản thời đại Mao Trạch Đông và The Lives of Lucian Freud: Youth (tác giả William Feaver) viết về chân dung họa sĩ tượng hình Anh - Lucian Freud.

Những tác giả và tác phẩm trên được chọn từ danh sách sơ khảo công bố ngày 12/9 gồm năm tác giả nam và bảy tác giả nữ. Ông Xand van Tulleken, Phó tổng biên tập The Oxford Handbook of Humanitarian Medicine, nói: "Tôi nghĩ điều tuyệt nhất ở danh sách rút gọn này là tất cả cuốn sách này đều khác biệt. Chúng ta có tác phẩm nói về một vụ điều tra hình sự, có cuốn về cuộc đời một họa sĩ, có sách mổ xẻ về một hiện tượng chính trị. Chúng cho thấy muôn mặt cuộc sống".

Người thắng giải Baillie Gifford sẽ được công bố ngày 19/11 và nhận phần thưởng 50.000 bảng.

Baillie Gifford là một trong những giải thưởng uy tín trao cho những tác phẩm phi hư cấu viết bằng tiếng Anh hoặc xuất bản ở Anh. Được thành lập năm 1999 với phương châm "Tất cả câu chuyện tuyệt vời nhất đều là sự thật", giải thưởng trao cho những cuốn sách về thời sự, chính trị, lịch sử, khoa học, thể thao, tiểu sử, tự truyện và nghệ thuật. Danh sách đề cử và người thắng cuộc được quyết định bởi một Hội đồng độc lập được thay đổi hàng năm. Năm ngoái, giải thưởng được trao cho tác phẩm Chernobyl: The History of a Nuclear Catastrophe của tác giả Serhii Plokhy viết về thảm họa hạt nhân.

Danh sách sáu tác phẩm vòng chung khảo Furious Hours - Casey Cep (NXB William Heinemann)

On Chapel Sands - Laura Cumming (NXB Chatto & Windus)

The Lives of Lucian Freud: Youth - William Feaver (NXB Bloomsbury Publishing)

Maoism: A Global History - Julia Lovell (NXB The Bodley Head)

Guest House for Young Widows - Azadeh Moaveni (NXB Scribe UK)

Bảo Thư