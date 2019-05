Sao thế giới đau xót khi Nhà thờ Đức Bà Paris cháy

Ellie Goulding, Camila Cabello... tiếc nuối biểu tượng của thủ đô Paris, Pháp.

Những phim nổi tiếng có bối cảnh Nhà thờ Đức Bà Paris / Victor Hugo từng viết về đám cháy Nhà thờ Đức Bà Paris

Vào lúc 18h50 ngày 15/4 (theo giờ Pháp), một ngọn lửa lớn bùng lên, phá hủy khu vực tháp chuông và phần lớn mái vòm nhà thờ đổ sập. Những hình ảnh về vụ hỏa hoạn nhanh chóng được truyền tải trên sóng truyền hình và mạng xã hội. Nhiều nghệ sĩ nổi tiếng bày tỏ cảm xúc về tai nạn.

Quang cảnh bên trong Nhà thờ Đức Bà sau vụ hỏa hoạn. Ảnh: Vingt mitutes.

Laura Dern, nữ diễn viên của phim Star Wars: The Last Jedi, là một trong những ngôi sao đầu tiên lên tiếng: "Tôi đang khóc trước hình ảnh Nhà thờ Đức Bà bị cháy. Ngôi nhà tinh thần của bà và mẹ tôi. Trái tim tôi như tan vỡ".

Nam diễn viên Luke Evans, ngôi sao phim Người đẹp và Quái vật, bất lực nhìn công trình lịch sử yêu thích bị tàn phá ngay trong sinh nhật mình: "Một thảm kịch. Xe cứu hỏa, nước và vòi xịt đâu hết rồi". Ellie Goulding, nữ ca sĩ Love Me Like You Do, bày tỏ trên Twitter: "Tôi đang cầu nguyện, điều mà tôi không thường làm, để ngọn lửa sớm bị khống chế".

Ellie Goulding cùng nhiều nghệ sĩ nổi tiếng bày tỏ sự nuối tiếc về vụ hỏa hoạn. Ảnh: Twitter.

Ca sĩ từng giành giải Grammy Josh Groban chia sẻ: "Thật đau lòng khi phải chứng kiến cảnh cháy Nhà thờ Đức Bà. Tôi xin gửi sự đau buồn tới người dân Pháp và hy vọng các bạn sớm khống chế được đám cháy. Nhà thờ đã trải qua nhiều biến cố trong quá khứ và nó sẽ tiếp tục trường tồn".

Nữ ca sĩ Camila Cabello hồi tưởng ký ức đẹp với công trình lịch sử nổi tiếng: "Tôi sẽ không bao giờ quên lần đầu tiên đi bộ tại Paris và bị vẻ đẹp của nhà thờ mê hoặc. Thật suy sụp khi nhìn thấy ngọn lửa bao trùm lên Nhà thờ Đức Bà".

Hàng nghìn người dân Pháp đổ ra đường cầu nguyện trước đám cháy. Ảnh: AFP.

Nhiều sao Việt bày tỏ tiếc nuối khi một phần của công trình nổi tiếng thế giới bị chìm trong lửa.

MC Phan Anh có mặt ở Paris (Pháp) vào đêm 15/4. Anh chia sẻ đoạn video quay được khi hòa mình cùng dòng người đổ ra đường theo dõi tình hình. "Khi nhìn những đợt khói bốc lên từ phía nhà thờ, tôi không tin vào mắt mình. Một lát sau, gần như người dân nào tôi gặp trên đường phố Paris đều sững sờ. Tôi bỏ những kế hoạch khác, đi vòng vòng quanh đó, cảm nhận nỗi buồn vấn vương", anh kể.

Hoa hậu Ngọc Hân chia sẻ bức hình chụp tại Nhà thờ Đức Bà Paris trong chuyến đi mới đây. Cô bày tỏ: "Từ nhỏ, tôi luôn mơ ước được một lần đặt chân đến Notre-Dame de Paris, trái tim bình yên của nước Pháp. Mỗi lần đặt chân đến Paris, tôi đều tìm đến nơi đây. Cả thế giới đều đang hướng về nhà thờ, cùng sát cánh và cầu nguyện những điều tốt đẹp nhất!".

Diễn viên Hứa Vĩ Văn chia sẻ lại bức ảnh anh từng thắp nến cầu nguyện trong Nhà thờ Đức Bà Paris.

Nghệ sĩ cải lương Ngọc Huyền kể mỗi khi đến nước Pháp, gia đình chị đều đến thăm Notre Dame. Nơi đó luôn cho chị nhiều kỷ niệm đẹp và bình an bên những người thân yêu. Khi nhận được tin nhà thờ bị cháy giữa đêm, chị buồn đến mất ngủ vì "không biết bao lâu nữa mới có thể được nhìn lại Notre Dame đẹp đẽ thuở nào".

MC Quỳnh Hương đăng những bức ảnh chị tự chụp nhà thờ năm 2011. Chị thích cảm giác thiêng liêng khi được bước chân vào bên trong thánh đường. "Giờ thì một phần đẹp đẽ của Notre Dame de Paris đã bị ngọn lửa mang đi rồi. Thôi cứ nhìn vào khía cạnh tích cực là vẫn có thể trùng tu lại được", chị viết.

Nhà thờ Đức Bà Paris mùa xuân 2013. Ảnh: Thoại Hà.

Nhà thờ Đức Bà Paris được khởi công xây dựng từ năm 1163 và hoàn thành năm 1345. Đây là công trình tôn giáo tiêu biểu cho phong cách kiến trúc Gothic ở Pháp và cũng là nhà thờ chính tòa của Tổng giáo phận Paris. Nhà thờ trải qua nhiều lần hỏng hóc, tu sửa và những tàn phá từ các cuộc chiến tranh.

Theo thông tin ban đầu, ngọn lửa gây hư hại phần mái nhà thờ, nhưng gian chính và cấu trúc khung nhà thờ không bị thiệt hại nhiều. Hiện vụ cháy đã được khống chế. Chính quyền Pháp đang thống kê thiệt hại vụ cháy cũng như tìm nguyên nhân.

Nhà thờ Đức Bà Paris đổ sụp Nhà thờ Đức Bà Paris (Pháp) cháy tối 15/4.

Đạt Phan (Theo ET)