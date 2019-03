Sao phim truyền hình Mỹ nhập viện vì đột quỵ

Nam diễn viên 52 tuổi Luke Perry gặp sự cố ở Sherman Oaks, Los Angeles (Mỹ).

Theo BBC, các nhân viên y tế được gọi đến và đưa anh đến bệnh viện địa phương hôm 27/2. Đại diện của Luke Perry cho biết anh đang được theo dõi y khoa và không hôn mê.

Trên mạng xã hội, các diễn viên của Beverly Hills, 90210 chúc anh mau bình phục. "Bạn của tôi. Tôi ôm thật chặt và truyền sức mạnh cho anh", Shannen Doherty viết. Ian Ziering chia sẻ: "Không từ ngữ nào diễn tả cảm xúc của tôi hôm nay khi nghe tin. Hãy cùng cầu nguyện cho anh". Molly Ringwald - bạn diễn của Luke trong Riverdale - cũng ủng hộ tài tử.

Luke Perry thời trẻ.

Luke đang ghi hình phần mới của Riverdale - series kể về thị trấn cùng tên, có nhiều góc khuất trong cuộc sống các cư dân. Nam diễn viên hóa thân chủ một công ty xây dựng. Sắp tới, anh tham gia dự án phim đình đám Once Upon a Time in Hollywood cùng loạt sao hạng A như Brad Pitt, Leonardo DiCaprio và Margot Robbie.

Trong ngày Luke Perry nhập viện, nhà sản xuất thông báo tái khởi động (reboot) series Beverly Hills, 90210. Trong khi Perry chưa xác nhận quay lại, nhiều cái tên từng tham gia bản gốc - như Jason Priestley, Jennie Garth, Brian Austin Green, Tori Spelling và Ian Ziering - sẽ tái xuất.

Luke Perry sinh năm 1966, là ngôi sao kỳ cựu của truyền hình Mỹ. Anh nổi tiếng với vai Dylan McKay trong series tâm lý thiếu niên Beverly Hills, 90210 ở thập niên 1990. Ngoài ra, anh góp mặt trong phim điện ảnh Redemption Road, Red Wing hay Jesse Stone: Lost in Paradise...

Như Ngọc