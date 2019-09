Sao nữ kể 12 năm tham gia giáo phái tình dục

Diễn viên Sarah Edmondson từng lôi kéo hàng nghìn người cho NXIVM, tổ chức giữ thông tin nhạy cảm của phụ nữ, biến họ thành nô lệ tình dục.

"Tôi đang tìm kiếm mọi thứ: bước đột phá trong sự nghiệp, cách tiết kiệm tiền, những người bạn có thể kết nối và quan trọng nhất - mục đích cuộc đời", Sarah Edmondson nói với tờ New York Times về chuyến đi năm 2005, trên con tàu ở vùng biển Caribbean để làm quen những người có ảnh hưởng trong làng phim. Khi đó, cô là một diễn viên mất phương hướng.

Trên tàu, Edmondson được nhà làm phim Mark Vicente mời tham gia một nhóm nhằm tăng cường giao lưu giữa các thành viên và thúc đẩy khả năng cá nhân. Nhưng cô không biết anh là thành viên cấp cao của giáo phái NXIVM do Keith Raniere lãnh đạo, có vỏ bọc là một công ty đa cấp sáng lập năm 1998.

Diễn viên Sarah Edmondson. Ảnh: The Globe and Mail.

Chặng đường của cuộc đời mà nữ diễn viên gọi là sai lầm được kể lại trong hồi ký Scarred: The True Story of How I Escaped NXIVM, the Cult that Bound My Life, phát hành giữa tháng 9. Edmondson kể Raniere tự nhận là triết gia, buộc kẻ dưới quyền gọi mình là "người tiên phong", tổ chức các buổi gặp, chương trình giúp các thành viên tiến bộ. Trong ký ức của cô, Raniere có sức hấp dẫn lớn, khiến nhiều người tôn thờ như thần linh. Hắn lợi dụng tâm lý dễ bị tổn thương của các đối tượng mới gia nhập, thuyết giảng để họ suy nghĩ tích cực rồi gắn bó với tổ chức.

"Những buổi gặp đầu tiên rất có ích với các diễn viên đang gặp vấn đề như tôi, giúp họ tự tin và muốn được người khác thừa nhận. Tôi thấy mọi chuyện tốt lên, đi thử vai nhiều hơn và không còn phải dùng thuốc ngủ", Edmondson nói trên Refinery29.

Keith Raniere trong video vào tháng 1/2017. Ảnh: Youtube.

Là một trong 16.000 người tham gia NXIVM, cô chi hàng nghìn USD cho các kế hoạch hứa hẹn sự "chuyển hóa cá nhân". Edmondson dần có địa vị, thành lập một trung tâm ở Canada và thu tiền hoa hồng khi tuyển mộ hàng nghìn tân binh. Bị tiền bạc mê hoặc, cô tận hưởng những cuộc mua sắm đắt đỏ cùng nhiều phụ nữ khác trong tổ chức, trong đó có diễn viên Smallville Allison Mack.

Bước ngoặt khiến Edmondson nhận ra sự đen tối của tổ chức là vào năm 2017. Cô được người bạn Lauren Salzman mời đến Albany (Mỹ) tham gia hội DOS (Dominus Obsequious Sororium, tức "Chủ nhân các phụ nữ nô lệ"). Ở tiệc kín, cô và bốn phụ nữ khác phải thoát y, bị khắc dấu lên người bằng cách đốt da. Hành động này gây liên tưởng đến việc đóng dấu nô lệ ngày xưa. "Những tân binh bị lừa rằng chỉ phải làm hình xăm nhỏ, cỡ đồng xu. Nhưng khi kim loại chạm vào da, cơ thể Gabriella (một thành viên khác) vặn vẹo như thể bị giật điện. Cô ấy gào thét trong đau đớn", Edmondson kể trên New York Post.

Sarah Edmondson phơi bày vết sẹo. Ảnh: New York Times.

Bị tổn thương nặng, Edmondson là một trong những người tố cáo NXIVM với FBI. Tháng 10/2017, hoạt động của tổ chức bị phơi bày trước công chúng. Trong nhiều năm, chúng giữ thông tin nhạy cảm của một số phụ nữ, ép họ dụ thêm người khác, làm việc nhà và quan hệ tình dục. Khoảng 50 người từng phục vụ sex cho Raniere. Nhiều nữ thành viên bị "khắc" lên người một biểu tượng có chữ cái đầu tên hắn.

Edmondson giải thích tổ chức có hệ thống tuyên truyền rất mạnh, khiến các phụ nữ phục tùng dù bị hành xác: "Ở nghi thức đóng dấu, chúng thuyết phục nạn nhân rằng bạn đang vượt qua sự yếu đuối của mình. Giáo phái này giống một mối quan hệ tình cảm pha bạo hành. Nhiều người duy trì nó lâu hơn mức họ nên làm, nghĩ ra lời bào chữa, bỏ qua những cảnh báo và chấp nhận để bản thân bị thao túng về tâm lý".

Khi bị phanh phui, Keith Raniere chạy trốn sang Mexico nhưng bị dẫn độ về Mỹ. Hắn bị kết tội buôn bán tình dục, ép lao động bất hợp pháp và buôn người. Án phạt sẽ được tuyên vào ngày 25/9, được cho là từ 15 năm tù đến chung thân.

Edmondson cho rằng việc kể lại câu chuyện là hành động ăn năn. Sao nữ xin lỗi các nạn nhân và những người yêu thương đã bị xa lánh trong lúc cô tham gia tổ chức. Nhìn lại vết sẹo, nữ diễn viên thấy biết ơn khi phải trải qua nghi thức đau đớn này, khiến cô tỉnh ngộ và tố cáo giáo phái. Sarah Edmondson sinh năm 1977 ở Canada, từng đóng series Salvation, Max Steel.

Ân Nguyễn (theo New York Times, Refinery29)