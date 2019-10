Sao 'Người phán xử' make-up trong suốt dự sự kiện làm đẹp

Diễn viên Thanh Bi trang điểm mỏng nhẹ, khoe làn da sáng mịn dự họp báo ra mắt mỹ phẩm vừa tổ chức tại Hà Nội.

Cô nàng Vân Điệp trong phim "Người phán xử" mặc đầm xuyên thấu trắng dự lễ họp báo ra mắt mỹ phẩm dành cho nam giới của thương hiệu Heimon.

Người đẹp sinh năm 1992 chia sẻ đang dùng bộ sản phẩm dành cho phái đẹp của thương hiệu. Thanh Bi biết tới bộ sản phẩm nhờ một người bạn giới thiệu. Cách đây 3 tháng mặt cô lên mụn nhiều do trang điểm thường xuyên, giờ giấc sinh hoạt thay đổi. Diễn viên dùng sữa rửa mặt tạo bọt Carbon black giúp làm sạch sâu, hỗ trợ giảm sắc tố melanin cho da nhờ tinh chất than hoạt tính, kem trị mụn Anti Acnes chiết xuất từ rau sam, rau má và tinh dầu tràm trà. Thanh Bi dùng sau 5 ngày nhận thấy vết mụn xẹp nhanh, không để lại sẹo, lỗ chân lông se khít hơn, sau khi rửa mặt, cảm thấy da lâu tiết dầu, mịn màng.

Diễn viên 27 tuổi mặc đầm xuyên thấu chụp hình cùng sản phẩm cô yêu thích.

Sau đó, nữ diễn viên đã tự liên hệ mua bộ sản phẩm Heimon. Cô được thương hiệu mời trải nghiệm và tham gia nhiều hoạt động của nhãn hàng. Người đẹp nghĩ mình có duyên với thương hiệu, khi dùng dòng sản phẩm cho nữ và nay tham gia lễ giới thiệu bộ mỹ phẩm dành cho phái mạnh. "Thanh tin rằng với những cải tiến mới, dòng Heimon for Men sẽ giúp nhiều chàng trai có làn da mịn màng hơn", diễn viên nói.

Phát biểu tại sự kiện, ông Đinh Công Tình - Tổng giám đốc công ty ICDI, đơn vị chủ quản thương hiệu Heimon chia sẻ, nhóm chuyên gia của công ty đã tiến hành nghiên cứu hai bộ mỹ phẩm từ năm 2016, thử nghiệm trên làn da phụ nữ và nam giới trong 24 tháng, đảm bảo các tiêu chí an toàn, hiệu quả mới tung ra thị trường.

"Với sự đón nhận của các sản phẩm cho nữ giới, tôi kỳ vọng bộ mỹ phẩm Heimon For Men gồm Carbon Black for Men gấp đôi công dụng, chiết xuất từ than hoạt tính và Anti Acnes for Men kháng viêm, khá khuẩn, hỗ trợ điều trị mụn nhanh, không gây kích ứng sẽ hoàn thành sứ mệnh giúp làn da phái mạnh ngày một khoẻ và đẹp hơn", ông Tình nói.

Ngoài Thanh Bi, chương trình còn có dàn khách mời nổi tiếng như Beauty Blogger - youtuber Huy Quốc, MC VTV Hà Đan và nguời mẫu Quỳnh Trang. Dàn khách mời cùng ban lãnh đạo công ty cùng cắt băng khánh thành showroom mới của thương hiệu tại TP HCM.

Ông Đinh Công Tình (áo đen) chụp ảnh cùng dàn khách mời, Thanh Bi, MC Hà Đan (váy tím), người mẫu Quỳnh Trang và youtuber Huy Quốc.

Thanh Bi tên thật là Lại Thanh, sinh năm 1992 tại Huế. Người đẹp vào vai Vân Điệp trong phim truyền hình Người phán xử năm 2017. Cô cũng được biết tới qua các bộ sitcom như 5s Online, Kem Xôi... Trong năm 2020, người đẹp đóng vai nữ thiếu uý của series phim Cảnh sát hình sự.

Dàn khách mời và thành viên công ty ICDI.

Nhật Hạ