Sao New Zealand đóng cặp Lưu Diệc Phi trong 'Mộc Lan'

Tờ Variety xác nhận tin Yoson An sẽ hóa thân Chen Honghui - một người lính nhiều tham vọng, gia nhập binh đoàn của Hoa Mộc Lan (Lưu Diệc Phi đóng). Anh là đồng minh rồi trở thành người yêu của cô. Vai Chen là sáng tạo mới của Disney, thay thế nhân vật đội trưởng Li Shang vốn là nam chính trong phim hoạt hình Mulan (1998).

Thông tin về Yoson An hiện còn khá ít trên các cơ sở dữ liệu như IMDb.

Quyết định chọn Yoson An của Disney khá bất ngờ bởi anh là diễn viên chưa có nhiều tên tuổi. Ngoài Lưu Diệc Phi và Yoson, Củng Lợi đóng vai phản diện - một nữ phù thủy, Lý Liên Kiệt hóa thân hoàng đế còn Chân Tử Đan thủ vai đại tướng Tung, thầy của nhân vật chính.

* Trailer phim "Ghost Bride" có Yoson An đóng chính

Trailer phim Ghost Bride có Yoson An đóng chính

Yoson An là người New Zealand gốc Trung Quốc, từng tham gia series Grace, phim Ghost Bride, Ngọa hổ tàng long 2. Năm nay, anh sẽ xuất hiện với vai phụ trong phim điện ảnh Mortal Engines và The Meg - đóng cùng Jason Statham.