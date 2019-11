Sao chuyển giới Indya Moore: Bất hạnh và kiêu hãnh

Nửa đêm, Indya Moore chạy tới hiệu thuốc, yêu cầu một liều hormone khẩn cấp để trông thật nữ tính trước khi tới Los Angeles dự thảm đỏ.

Phóng viên Jada Yuan của Elle kể lần đầu gặp vào tháng 3, Indya rủ cô tới hiệu thuốc để mua một liều hormone nữ cùng ống tiêm 22G (đơn vị đo độ lớn của kim tiêm). Dược sĩ đưa sai ống tiêm, Indya đề nghị đổi lại: "Ống tiêm phải dài hơn, vì nó đi sâu vào cơ bắp của tôi".

"Dường như tôi sống cả đời với việc này. Nên phải hiểu biết một chút", Indya cười nói với Jada. Sáng hôm sau, cô cùng đoàn phim Pose tham dự lễ hội truyền hình LaleyFest ở Los Angeles.

Indya Moore được tạp chí Time đưa vào danh sách "100 người có ảnh hưởng nhất 2019", trong phần "Những nhân vật tiên phong". Ảnh: Time.

Tuổi thơ bất hạnh và khao khát định nghĩa bản thân

Ngay từ khi còn bé, Indya đã biết mình không phải đàn ông, dù gia đình và cơ thể cô phủ nhận điều đó. Mẹ cô - một điều dưỡng viên đã phải chăm sóc quá nhiều bệnh nhân chuyển giới bị người đời xa lánh, kỳ thị - lo lắng và buộc đứa con út của bà sống như một chàng trai bình thường. Trong một phỏng vấn với The New York Post, Indya nói: "Dù bố mẹ ruột rất yêu tôi, nhưng họ có rất nhiều vấn đề với biểu hiện giới của tôi. Họ nghĩ rằng về cơ bản, tôi đang sống một cách tai hại và sai lầm".

Bởi sự khắc nghiệt của gia đình, năm 1981, Indya 14 tuổi bỏ nhà tới trung tâm chăm sóc, nơi cô được một phụ nữ chuyển giới nhận nuôi. Bà dạy Indya sử dụng hormone như cách tiếp cận gần hơn với bản dạng giới của mình. Cô nói trong phỏng vấn với Elle: "Tôi dường như kết nối được nhiều hơn với cơ thể mình. Tôi cảm giác tự do. Tôi thấy mình thật thu hút. Tôi thích thú ngắm mình trong gương".

Indya Moore khi còn bé. Ảnh: Pinterest.

16 tuổi, Indya tìm cách mua hormone trên mạng khi mẹ nuôi ngừng cung cấp. Những kẻ lạ mặt ở Facebook lân la làm quen, gạ gẫm và giới thiệu cô với vài người đàn ông, nếu cô muốn có tiền để thực sự trở thành phụ nữ. "Những người đàn ông đến và quan hệ tình dục với tôi. Lúc đó, tôi thậm chí không biết mại dâm là gì. Tôi chỉ là một đứa trẻ", Indya nói với Elle. Bọn môi giới ép cô quan hệ tình dục liên tục nếu muốn có hormone. Hơn một năm sau, trong một lần tranh chấp, Indya bị chúng đánh đập, để lại một vết sẹo trên má. "Chúng làm hỏng khuôn mặt mình", Indya nghĩ và quyết định bỏ trốn.

Thoát khỏi những kẻ môi giới, Indya được một gia đình nhận nuôi. Tuy nhiên, cô bị tống vào nhà tù trên đảo Rikers vì đánh nhau với bạn trai. Sau đó, Indya bị đưa vào bệnh viện tâm thần khi bố mẹ nuôi biết cô ăn cắp tiền của họ. Một thời gian ngắn ở đây, cô bị ép sử dụng thuốc chống trầm cảm và buộc dừng sử dụng hormone. Lúc tuyệt vọng nhất, cô thậm chí nghĩ tới chuyện tự tử.

Cuộc đời sang trang

Indya Moore, khi tròng sợi dây thừng vào cổ mình, nghĩ: "Tôi hoàn toàn đơn độc. Không một ai để dựa vào. Tôi nói với Chúa ‘Nếu đây là tất cả những gì con phải chịu trong cuộc đời, làm ơn hãy để con ra đi. Nhưng nếu còn một tia hy vọng le lói phía trước, hãy để con ở lại'". Sợi dây thừng đứt và cô vẫn sống.

Indya phát triển trang Instagram từ năm 2016 (hiện có 725 nghìn người theo dõi) để công khai giới tính và dần thu hút công chúng. Cô bắt đầu có người ủng hộ trong cộng đồng LGBTIQ+ (cộng đồng đồng tính, song tính, chuyển giới, liên giới tính, toàn tính luyến ái và nhiều nhóm thiểu số tính dục khác).

Năm 2017, cô xuất hiện trước mặt ba nhà sản xuất của Pose - Ryan Murphy, Steven Canals và Brad Falchuk - để thử vai. Không ai trong căn phòng biết được chỉ vài tuần trước, Indya trốn khỏi trung tâm nuôi dưỡng lần cuối vì bị bắt nạt và trở thành người vô gia cư. Khi cô mới hoàn thành hai cảnh quay, Ryan đứng bật dậy và nói: "I have nothing" (Tôi không có gì nữa). Đạo diễn và nhà sản xuất phim nổi tiếng không thắc mắc hay hỏi thêm gì, vì ông đã tìm được vai Angel Evangelista (một vai chính trong series phim Pose) hoàn hảo.

Một cảnh của Indya Moore trong vai gái mại dâm Angel Evangelista, phim "Pose".

Pose lấy đề tài LGBT cuối những năm 1980, đầu 1990, quy tụ 175 diễn viên thuộc cộng đồng này. Phim được đề cử nhiều giải thưởng lớn như Quả Cầu Vàng, giải MTV cho phim và chương trình truyền hình, giành bảy chiến thắng gồm Giải thưởng của Viện phim Mỹ cho 10 chương trình TV năm 2018, giải Emmy cho "Nam diễn viên series chính kịch xuất sắc"...

Trong phim, Indya vào vai một cô gái chuyển giới bị ép buộc làm gái mại dâm vì sự phân biệt đối xử. Cô nhanh chóng nhận được sự chú ý. Janet Mock – đạo diễn, biên kịch bộ phim - nhận xét: "Ở Indya, tôi thấy hội tụ phẩm chất của những người đi trước: vẻ đẹp của Sir Lady Java và Tracey Africa Norman, sự lì lợm của Miss Major và Sylvia Rivera, trái tim ấm áp và sức sống tinh thần rực cháy của Marsha P. Johnson". Những nhân vật Janet kể đều nổi tiếng vì hoạt động cho quyền của cộng đồng LGBT. Sau Pose, Indya nối lại quan hệ với gia đình, mẹ cô cũng dần hiểu và đồng cảm hơn trước.

Cơ hội công việc rộng mở với Indya. Cùng năm 2017, cô tham gia MV Don’t pull away của J.Views với vai trò là diễn viên chính cùng người mẫu đồng tính Elliott Sailors. Một năm sau, cô tiếp tục tham gia MV thứ hai Blood Orange - Saint của ca sĩ Dev Hynes.

Những hợp đồng người mẫu với IMG Model và William Morris Endeavour (WME) xuất hiện. Cô tham gia chiến dịch quảng cáo của Louis Vuitton, là gương mặt đại diện cho Tuần lễ thời trang Paris. Tháng 5, Indya là người mẫu chuyển giới đầu tiên xuất hiện trên bìa tạp chí Elle bản Mỹ. Trong video của tạp chí, cô truyền cảm hứng với câu nói: "Be yourself, free yourself, and let others be free" (tạm dịch: Là chính mình, giải phóng chính mình, và giải phóng mọi người).

Nhan sắc sao chuyển giới Indya Moore Nhan sắc sao chuyển giới Indya Moore. Video: Youtube.

Giám đốc sáng tạo của Louis Vuitton, Nicolas Ghirquière, nói: "Indya đang cho chúng ta thấy không chỉ người chuyển giới mà tất cả cộng đồng thiểu số trong xã hội đều có con đường riêng và có thể chinh phục thế giới. Cô ấy thật lộng lẫy khi làm điều đó".

Cô lấn sân sang lĩnh vực sản xuất phim Magic hour, bộ phim khoa học viễn tưởng pha kinh dị kể về cuộc đời của những người thuộc cộng đồng LGBT. Cuối tháng 10, Indya Moore cùng đoàn phim Pose bấm máy phần hai.

Sau thành công, ngôi sao chuyển giới tiếp tục sử dụng ảnh hưởng truyền thông của mình để đấu tranh và ủng hộ những vấn đề xã hội, từ nữ quyền tới LGBTIQ+ và phân biệt chủng tộc. Cô sử dụng mạng xã hội để nối kết cộng đồng thiểu số tính dục lại với nhau và truyền cảm hứng cho nhiều bạn trẻ LGBTIQ+. Tài khoản Twitter của cô là Protect Trans People (Bảo vệ người chuyển giới), tài khoản Instagram mang tên IAM (Tôi là).

Ở tuổi 24, sau hơn 10 năm bị bắt nạt, kỳ thị và lạm dụng tình dục, Indya khẳng định được chính mình. Cô nói với Standard: "Tôi tìm thấy sự giải thoát nhờ đặc quyền trời trao là vẻ đẹp và sự thu hút". Cô sẽ tiếp tục lên tiếng cho những người cùng cảnh ngộ, bởi: "Cuộc đời tôi, không gì hơn ngoài những nỗ lực để tìm kiếm tự do và sự an toàn cho chính mình cũng như mọi người".

Indya Moore, sinh năm 1995 tại quận Bronx (New York, Mỹ). Cô là một trong những diễn viên, người mẫu chuyển giới da màu nổi tiếng nhất hiện nay. Indya Moore cũng là nhà hoạt động xã hội mạnh mẽ và tích cực vì quyền của cộng đồng LGBTIQ+, đặc biệt phụ nữ chuyển giới da màu.

Bảo Thư