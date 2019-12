Sách về cuộc đua ngôi số một của Ronaldo và Messi

"Cristiano & Leo - Khổ luyện và Thiên tài" - kể cuộc đua là cầu thủ vĩ đại nhất của Cristiano Ronaldo và Lionel Messi - ra mắt trong nước.

Sách do Trần Minh dịch, từ bản tiếng Anh cuốn Cristiano and Leo: The Race to Become the Greatest Football Player of All Time, Nhà xuất bản Văn học xuất bản cuối tháng 11. Theo đơn vị phát hành, sách được tác giả Jimmy Burns lấy cảm hứng từ câu hỏi gây tranh cãi: "Ronaldo và Messi, rốt cục ai giỏi hơn ai?".

Sách "Cristiano & Leo - Khổ luyện và Thiên tài", dày 384 trang. Ảnh: Đông A.

Cả hai tạo nên cuộc thư hùng trong bóng đá suốt 10 năm qua. Cristiano được xem như cỗ máy cơ bắp với tốc độ và sức mạnh phi thường. Messi chơi bóng như thể đến từ một hành tinh khác. Họ ghi hàng nghìn bàn thắng, nhiều lần giành Quả Bóng Vàng.

Trước khi trở thành kỳ phùng địch thủ, họ đều có khởi đầu khiêm tốn, từ đó nỗ lực không ngừng nghỉ để được thi đấu và chiến thắng bản thân trên sân cỏ. Quá trình ấy cùng những nốt thăng, trầm của hai siêu sao được tái hiện trong cuốn sách.

Tác giả Jimmy Burns tìm đến quê nhà của Lionel Messi và Cristiano Ronaldo để viết về tuổi thơ của hai cầu thủ. Trong sách, ở đoạn mẹ Cristiano mới biết mình mang thai anh, tác giả viết: "Dolores trở về nhà suy nghĩ đến mức trầm cảm. Hàng xóm mới chỉ cho bà một phương thuốc để trục cái thai ra ngoài mà không cần phải đi bác sĩ. Nấu bia đen lên uống rồi chạy cho đến khi mệt lả. Cứ trăn trở mãi, nhưng gốc gác công giáo, lời khuyên bác sĩ về chuyện luật pháp đã ngăn cản Dolores làm thế". Tác giả phác họa cuộc sống bần hàn, nheo nhóc của gia đình Cristiano với năm miệng ăn, còn cha anh - ông Dinis Aveiro - trở thành con sâu rượu sau khi giải ngũ. Tuổi thơ gian khó của Messi cũng được tái hiện. Anh từng trải qua quá trình điều trị chứng thiếu hormone tăng trưởng với chi phí 1.300 USD mỗi tháng.

Tiền đạo Lionel Messi nhận danh hiệu Quả Bóng Vàng lần thứ sáu tối 2/12. Ảnh: AP.

Hành trình chinh phục đỉnh cao của hai cầu thủ không chỉ có thành công mà còn đan xen cả cay đắng. Trong phần Thất vọng World Cup, nỗi nhục quốc gia, Messi và Ronaldo, tác giả nhắc đến việc: Dù đã đưa Argentina vào đến chung kết World Cup lần đầu tiên sau 24 năm, Leo vẫn bị xem là cái bóng mờ của Diego Maradona.

Tác giả Jimmy nhận định: "Khi nhìn lại hai cầu thủ này, chúng ta lại thấy tương lai. Vì tất cả đều chơi thứ bóng đá xuất chúng, vượt xa chuẩn mực của thời đại. Họ không có bất kỳ đối thủ xứng tầm nào, trừ nhau. Cả hai đã phá bỏ những biên giới cũ kỹ và đưa chúng ta đến những chân trời hoàn toàn mới".

Jimmy Burns sinh năm 1953 ở Madrid (Tây Ban Nha), là một nhà báo kỳ cựu và tác giả của nhiều đầu sách. Tác phẩm đầu tay The Land that Lost Its Heroes viết về Argentina và chiến tranh Falkland đã thắng giải Somerset Maugham năm 1988. Thành công tiếp nối khi ông viết cuốn tiểu sử đầy đủ đầu tiên về Diego Maradona - Hand of God, sau đó là loạt tác phẩm đề tài bóng đá như Cristiano and Leo, When Beckham Went to Spain... Các tác phẩm này được giới phê bình ca ngợi vì mở ra những chân trời mới cho dòng sách về môn thể thao vua.

Dịch giả Trần Minh (Bình Bồng Bột) là biên kịch, phóng viên thể thao, có gần 50.000 lượt theo dõi trên Facebook. Anh cộng tác ở nhiều đơn vị truyền thông trong nước... Các tác phẩm đã xuất bản của anh như: Tôi là Zlatan Ibrahimovic, Mike Tyson - Sự thật trần trụi... Anh chấp bút cho các tự truyện: Hoàng Thùy Linh - Vàng Anh & Phượng Hoàng, Lê Công Vinh - Phút 89, biên kịch phim 30 chưa phải là Tết, Trạng Tí...

Tam Kỳ