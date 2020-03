Sách tranh kể chuyện giải cứu động vật

Sách tranh "Chang hoang dã - Gấu" của tác giả Trang Nguyễn và Jeet ZDung kể hành trình đưa chú gấu Sorya về với thiên nhiên hoang dã.

Sách được lấy cảm hứng từ câu chuyện có thật của Trang Nguyễn - cô gái làm nghề bảo tồn động vật hoang dã. Khi tám tuổi, trong một lần đi học về, nhân vật Chang vô tình chứng kiến cảnh những chú gấu bị hành hạ trong trại để lấy mật. Hình ảnh khiến cô hứa với bản thân khi lớn lên sẽ không để các loài động vật hoang dã bị hành hạ như vậy nữa.

Cô thường xuyên xem các chương trình về động vật, cố gắng học thật giỏi tiếng Anh để đọc tài liệu, chăm chỉ luyện tập mỗi ngày để có cơ thể khỏe mạnh và làm tình nguyện viên cho các tổ chức bảo tồn quốc tế. Chang học hỏi được nhiều kiến thức, gặp gỡ bạn bè chung chí hướng và cùng chăm sóc những con vật bị thương sau khi được giải cứu.

"Chang hoang dã - Gấu" được Nhà xuất bản Kim Đồng phát hành ngày 10/3. Ảnh: Kim Đồng.

Sorya là chú gấu mất mẹ, được cứu khỏi trại của bọn buôn gấu khi mới hai tuần tuổi nên rất nhút nhát, sợ hãi. Nó không biết cách để sinh tồn trong rừng, nên vẫn phải sống ở khu bảo tồn động vật hoang dã.

Cảm nhận được mong muốn và khát khao trở về thiên nhiên và tự do của Sorya, Chang quyết định đưa người bạn nhỏ vào rừng. Chang và Sorya cùng băng qua những khu rừng khô cằn, những cánh rừng bị ngập, nơi bị lâm tặc tàn phá, nơi bị san bằng thành công trường xây dựng... Trên đường đi, Chang kiên trì dạy Sorya những kỹ năng cơ bản để nó có thể sống trong rừng. Cuối cùng, hai bạn tìm thấy một cánh rừng nguyên sinh tuyệt đẹp. Sorya được tự do sống ở nơi nó thuộc về, hài hòa với thiên nhiên. Còn Chang càng tin tưởng hơn vào con đường mình đang đi, dù việc trở thành một nhà bảo tồn động vật hoang dã của cô từng bị xem là viển vông.

Chang hoang dã - Gấu lồng ghép những thông tin về loài gấu nói riêng và động thực vật trong rừng nói chung, đồng thời giúp độc giả hình dung về nghề bảo tồn động vật hoang dã. Câu chuyện lay động, thức tỉnh người đọc về tình yêu và sự gắn kết giữa con người với thiên nhiên.

Trang Nguyễn viết sách dựa trên trải nghiệm của chính cô trong công việc bảo tồn động vật hoang dã. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Để thực hiện sách tranh, họa sĩ Jeet ZDung đã vào rừng sống suốt hai tháng. Anh thực hiện hơn 120 bức ký họa màu nước về động thực vật một cách chân thực, giàu cảm xúc. Từng chi tiết đều được chăm chút, khiến không gian thiên nhiên trở nên sinh động và sắc nét. Cuốn artbook được in trên chất liệu giấy thân thiện với môi trường. Toàn bộ lợi nhuận của tác giả Trang Nguyễn được sử dụng để phục vụ cho các dự án bảo tồn động vật hoang dã ở Việt Nam.

Tác giả Trang Nguyễn sinh năm 1990 tại Hà Nội. Cô sáng lập và điều hành WildAct - tổ chức phi chính phủ hoạt động trong lĩnh vực bảo tồn động vật hoang dã và môi trường tại Việt Nam từ năm 2013. Tháng 11/2017, Trang có mặt trong Top 5 "Cống hiến xã hội" của giải thưởng The Women of Future khu vực Đông Nam Á. Năm 2018, Trang nhận giải thưởng "Future for Nature" dành cho các nhà bảo tồn trên toàn thế giới. Cùng năm, Trang cũng nhận giải "Chiến binh xanh" do Elle Vietnam bình chọn. Năm 2019, Trang Nguyễn hoàn thành luận án Tiến sĩ ngành Bảo tồn Động vật hoang dã tại Anh và là một trong 100 nhân vật nữ tiêu biểu thế giới do BBC bình chọn.

Jeet ZDung vào rừng sống hai tháng sau khi nhận lời thực hiện cuốn sách cùng Trang Nguyễn, năm 2018. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Jeet ZDung tên thật là Nguyễn Tiến Dũng, sinh năm 1988. Anh giành giải nhì cuộc thi vẽ truyện tranh "Nét rồng thiêng" năm 2010. Năm 2012, Jeet Zdung có hai tác phẩm tham gia Festival Truyện tranh lần thứ ba tại Việt Nam do phái đoàn Wallonie - Bruxelles tại Việt Nam và Nhà xuất bản Kim Đồng phối hợp tổ chức. Năm 2014, video Tiếng Việt (Chuyện kể bằng thơ, nhạc, họa về nguồn gốc Tiếng Việt) của anh được lan truyền khắp các diễn đàn, mạng xã hội và nhận nhiều phản hồi tích cực của cộng đồng.

Thanh Hoa