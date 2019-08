Sách khuyên cha mẹ sống chậm để dạy con

Trong cuốn "Tuổi thơ tìm thấy", Carl Honoré nêu quan điểm về "slow parenting" (phụ huynh từ tốn) trong cách giáo dục trẻ nhỏ.

Cuốn Under Pressure, tên tiếng Việt: Tuổi thơ tìm thấy - Giải cứu con trẻ thoát khỏi những áp lực từ cha mẹ (tác giả Carl Honoré, Nguyễn Như Uyển Linh dịch) ra mắt độc giả hồi tháng 6. Tác phẩm đề cập về các áp lực của những phụ huynh, nhất là phụ huynh ở đô thị.

Tác giả, nhà báo Canada Carl Honoré là chuyên gia, diễn giả về trào lưu sống chậm. Ông đưa ra một quan điểm: chậm lại để hiểu con, chậm lại để giáo dưỡng chu đáo và tôn trọng con. Ông gọi đó là "slow parenting" ("phụ huynh từ tốn", hay tạm dịch là "dưỡng dục từ tốn").

Theo tác giả, nhiều bậc cha mẹ hiện nay vướng vào các vấn đề như: "cuồng con", bị dẫn dắt vào cuộc chạy đua thành tích và thành đạt trong đời sống đầy cạnh tranh, chịu ảnh hưởng của xu hướng đo hạnh phúc qua thành công vật chất, địa vị... Thay vì tự tháo gỡ những áp lực, các "cha mẹ trực thăng" (từ dùng để chỉ những cha mẹ kiểm soát con thái quá) áp đặt con trẻ vào những khuôn mẫu ngoài năng lực. Thậm chí, họ lập trình con đường hạnh phúc, thành công cho con ngay từ trong bào thai đến tuổi trưởng thành. Kết quả, họ giành hết "tấm vé tuổi thơ" của con cái.

Nhân cuốn Tuổi thơ tìm thấy ra mắt, ngày 10/8, tại Đường sách TP HCM, ba chuyên gia giáo dục gồm: Thạc sĩ Trần Đình Dũng, Thạc sĩ Nguyễn Thúy Uyên Phương, Thạc sĩ Nguyễn Hoàng Chiêu Anh trò chuyện về các quan điểm giáo dục nêu trong ấn phẩm.

"Cuốn sách nêu ra tiếng nói chung trong dòng chảy mới của xã hội công nghiệp, ở đó, theo tác giả có những giá trị nhất định trong cách nuôi dạy con cái bằng phương pháp và lối sống chậm", bà Nguyễn Hoàng Chiêu Anh cho biết.

Thạc sĩ Trần Đình Dũng - tác giả sách Quà của bố (đã bán trên 50.000 bản) - nhận xét sách góp phần đưa ra giải pháp giúp phụ huynh tháo gỡ áp lực cho con cái, tôn trọng sự phát triển tự nhiên của con cái, tránh gây ra những ức chế - vốn là một trong những nguyên nhân gây ra chứng béo phì, thụ động, trầm cảm cho bọn trẻ. "Sách khuyên chúng ta giải quyết vấn đề của người lớn, chứ không phải thay đổi người lớn để tiếp cận trẻ con. Mỗi người lớn đều có một đứa trẻ con ở bên trong và đứa trẻ đó cũng thương nhớ ngày xưa", ông Dũng nói.

Đầu tháng 8, cuốn sách khác của Carl Honoré là The Slow Fix (tên tiếng Việt Không việc gì phải vội, Nguyễn Hoàng Yến Phương dịch, Phanbook & NXB Văn hóa Văn nghệ ấn hành) ra mắt độc giả.

Carl Honoré sinh năm 1967 tại Scotland, định cư Canada. Sau khi tốt nghiệp đại học Edinburgh (Scotland) chuyên ngành lịch sử và tiếng Italy, ông làm việc trong dự án cộng đồng liên quan đến trẻ em đường phố ở Brazil. Công việc truyền cảm hứng cho ông theo đuổi lĩnh vực báo chí. Từ năm 1991, ông đưa tin về các nước khu vực châu Âu và Nam Mỹ, có ba năm là phóng viên thường trú ở Buenos Aires (Argentina). Các bài viết, tác phẩm của ông được đăng ở nhiều báo như The Economist, Observer, American way, National Post, Globe and Mail, Houston Chronicle... Ông làm việc và sống ở London (Anh) cùng vợ và hai con.

