Roman Polanski bị tố cáo hiếp dâm

Đạo diễn Roman Polanski bị diễn viên Valentine Monnier tố cáo cưỡng hiếp ở Thụy Sĩ cách đây 44 năm.

Ngày 8/11, trên Le Parisien, sao nữ nói sự việc diễn ra năm 1975 khi cô 18 tuổi. Monnier cùng các bạn đến một biệt thự trượt tuyết, Polanski gọi cô lên lầu. Ông khỏa thân, tấn công, cưỡng hiếp và cho cô uống một loại thuốc. Trước đó, Monnier không quen Polanski - đạo diễn người Pháp gốc Ba Lan.

Đạo diễn Roman Polanski. Ảnh: AFP.

"Việc cưỡng hiếp giống bom nổ chậm. Ký ức về nó không phai mờ. Nó biến thành hồn ma, đeo đuổi và thay đổi bạn âm ỉ", Monnier nói. Nữ diễn viên muốn công chúng biết hành vi của Polanski để không tôn vinh ông.

Thông qua luật sư, Polanski phủ nhận cáo buộc, đồng thời phàn nàn việc Monnier tố cáo ngay trước buổi ra mắt phim mới của đạo diễn - An Officer and a Spy. Theo luật của Pháp, ông không bị truy tố do sự việc diễn ra hơn 20 năm trước.

Valentine Monnier khi còn diễn xuất. Ảnh: Le Parisien.

Đây là scandal mới nhất liên quan Roman Polanski - người sống ở châu Âu từ năm 1978 để tránh án phạt tội ấu dâm ở Mỹ. Năm 1977, khi đến chơi nhà tài tử Jack Nicholson ở Los Angeles (Mỹ), ông chuốc rượu, chất kích thích rồi cưỡng bức người mẫu Samantha Geimer (13 tuổi). Polanski bị tạm giam 42 ngày và bị kết tội năm 1978.

Trước tin đồn sắp lãnh án tù 50 năm, ông trốn sang Pháp. Dù người bị hại xin kết thúc vụ án, tòa án Mỹ bác bỏ và muốn dẫn độ Polanski về nước này. Trong phong trào chống xâm hại tình dục gần đây, sự việc bị khơi lại, khiến đạo diễn bị đuổi khỏi Viện Hàn lâm Điện ảnh Mỹ.

Polanski sinh năm 1933, là đạo diễn gạo cội từng thực hiện những bộ phim vang danh như Rosemary's Baby, Chinatown và The Pianist. Năm 2003, ông thắng giải Oscar "Đạo diễn xuất sắc" với The Pianist nhưng không thể đến Mỹ nhận giải.

Ân Nguyễn (theo Le Parisien)