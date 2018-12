Roland Emmerich - ông hoàng của phim thảm họa tận thế

‘Independence Day: Resurgence’ - sức công phá của kỹ xảo sau 20 năm / Liam Hemsworth – nỗ lực thoát mác 'em trai Thor', 'bạn trai Miley'

Tại Hollywood, có những đạo diễn chỉ cần nhắc tên là khán giả nghĩ ngay tới phong cách đặc trưng của người đó. Nhắc tới Roland Emmerich, người hâm mộ không thể không nhớ tới những bộ phim về thảm họa như Independence Day, Gozilla, The Day After Tomorrow hay 2012. Ở tuổi 60, đạo diễn vẫn giữ nguyên quan niệm “đem tới những bộ phim giải trí tuyệt vời” cho khán giả như ông từng bộc bạch qua bom tấn mới nhất Independence Day: Resurgence.

Đạo diễn Roland Emmerich.

Tìm thành công ở xứ người

Emmerich sinh năm 1955 tại Stuttgart, Đức trong một gia đình khá giả của vùng Sindelfingen. Trong những cuộc phỏng vấn, ông từng chia sẻ mình chịu ảnh hưởng từ Hollywood. Các bộ phim ưa thích nhất của ông gồm The Poseidon Adventure (1972), The Towering Inferno (1974) và Earthquake (1974) - đều là những tác phẩm về thảm họa được thực hiện ở kinh đô điện ảnh.

Ngay cả lý do khiến Emmerich quyết tâm trở thành đạo diễn cũng đến từ một siêu phẩm Hollywood - Star Wars (1977). Ban đầu, Emmerich từng chọn ngành thiết kế sản xuất, song bom tấn Star Wars khiến ông quyết tâm tham gia vào khóa học đạo diễn của Đại học Truyền hình và Điện ảnh Munich.

“Tôi tới trường điện ảnh vào năm 1977, khi mà ai nấy đều thần tượng Fassbinder và Wenders (các đạo diễn trong Làn sóng mới của Điện ảnh Đức). Nhưng cùng lúc đó, những bộ phim như Star Wars và Close Encounters of the Third Kind được phát hành và chúng mới thực sự là những tác phẩm khiến tôi say mê. Tôi là bạn thân với Wenders nhưng ngay cả ông ấy cũng có một số phim mà tôi thấy chán ngắt”, Emmerich từng nói.

Những bộ phim làm nên "thương hiệu" cho Roland Emmerich.

Tài năng của Emmerich được đặt đúng chỗ khi bộ phim ngắn tốt nghiệp của ông là The Noah’s Ark Principle được trình chiếu mở màn cho Liên hoan phim Berlin lần thứ 34 vào năm 1984. Tuy nhiên, ông lại không thành công trên chính quê hương mình. Nguyên nhân là các phim Hollywood-Monster (1987) hay Moon 44 (1990) của Emmerich dù có chất lượng không tồi vẫn bị nhiều người Đức ngoảnh mặt do toàn bộ thoại đều là tiếng Anh.

Một số tờ báo Đức còn mỉa mai gọi Emmerich bằng biệt danh “Das Spielbergle aus Sindelfingen” (Tiểu Spielberg vùng Sindelfingen). Họ so sánh Emmerich với đạo diễn lừng danh của Hollywood không phải bởi tài năng mà nhằm ám chỉ ông đã bị “Mỹ hóa” và không đi theo phong cách Làn sóng mới của điện ảnh Pháp hay Đức - rất phổ biến ở châu Âu thời bấy giờ.

Tới đầu thập niên 1990, Emmerich chuyển tới Los Angeles để theo đuổi giấc mơ làm phim. Ngôi sao Sylvester Stallone - từng biết tới ông sau khi xem xong Moon 44 - đã tới làm quen và giới thiệu đạo diễn còn khá vô danh này với các nhà sản xuất Hollywood. Chỉ sau vài năm, Roland Emmerich thành công rực rỡ tại kinh đô điện ảnh. Vào năm 1994, phim khoa học viễn tưởng Stargate của ông thu về 196,5 triệu USD, vượt xa mọi dự đoán ban đầu.

Đến năm 1996, tác phẩm nổi tiếng về cuộc xâm lăng của người ngoài hành tinh tới Trái Đất là Independence Day của Emmerich thực sự làm nên lịch sử. Đây là bộ phim đầu tiên trong lịch sử điện ảnh có doanh thu 100 triệu USD trong chưa đầy một tuần. Với kinh phí 75 triệu USD, bộ phim thu về tới 817,4 triệu USD và trở thành phim ăn khách nhất năm 1996, ăn khách thứ nhì trong lịch sử điện ảnh tính tới thời điểm đó.

Quyền lực Đức tại Hollywood

Từ sau Independence Day, Emmerich là một trong những đạo diễn nổi tiếng nhất thế giới nhưng ông chưa bao giờ tỏ thái độ của một ngôi sao mà luôn lên tiếng đấu tranh cho những bất công. Vị đạo diễn đồng tính này từng lên tiếng phản đối việc phân biệt đối xử với các diễn viên da màu tại Hollywood vào thập niên 1990. Ở thời điểm Independence Day được bấm máy, các nhà sản xuất từng phản đối việc để tài tử da màu Will Smith đóng vai chính nhưng Emmerich kiên quyết bảo vệ lựa chọn này. Ông cũng từng kêu gọi Viện Hàn Lâm trao giải Oscar cho cả những diễn viên đóng thế bởi ông tin những đóng góp thầm lặng của họ xứng đáng được tôn vinh.

Các bộ phim của Emmerich thường có đặc điểm chung là chứa cảnh tàn phá những thành phố lớn với nhiều kỹ xảo.

Đoàn phim "Independence Day: Resurgence".

Phần lớn phim của Emmerich đều nhận điểm số thấp từ giới phê bình, với lý do “lạm dụng kỹ xảo, nhiều chi tiết không logic và phát triển nhân vật thiếu chiều sâu”. Nhưng với Emmerich, khán giả đại chúng chứ không phải những lời khen của giới phê bình mới là lý do ông tiếp tục làm phim. “Với tôi, việc khán giả tận hưởng bộ phim là thứ quan trọng. Mỗi khi tôi làm một phim nhận được hiệu ứng tốt từ người xem nhưng bị chê từ giới phê bình, tôi luôn tự nhủ: ‘Có thể 1% hay 2% không thích phim của mình nhưng bù lại, số người thích lại lên tới 98%”, ông từng phát biểu.

Các con số thống kế cho thấy Emmerich đã đúng về việc có nhiều khán giả luôn ủng hộ. Sau hơn hai thập niên thành danh, tổng doanh thu các bộ phim của Emmerich trên toàn cầu hiện hơn ba tỷ USD và giúp ông góp mặt trong danh sách những nhà làm phim thành công nhất lịch sử về mặt thương mại. Con số trên hứa hẹn còn được nâng cao trong mùa hè này, với Independence Day: Resurgence.

Thịnh Joey