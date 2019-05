Rapper Mỹ tiết lộ từng bị quấy rối tình dục lúc nhỏ

Common Sense, rapper từng đoạt giải Oscar và Grammy, kể sự việc trong hồi ký mới ra mắt.

Rapper kiêm diễn viên Common Sense, 47 tuổi, đang thực hiện tour quảng bá cuốn hồi ký Let Love Have the Last Word. Trong đó, anh kể lại việc từng bị quấy rối tình dục bởi một người quen của gia đình.

Rapper kiếm diễn viên Common Sense. Ảnh: Billboard.

Sự việc diễn ra khi rapper khoảng 10 tuổi, trong một chuyến thăm thành phố Cleveland, bang Ohio (Mỹ). "Tôi cố chống cự và kêu cứu nhưng vô ích. Hắn dỗ dành và nói mọi chuyện sẽ ổn thôi. Hắn kéo quần đùi của tôi xuống và quấy rối tôi" - ca sĩ viết trong hồi ký. Common thổ lộ rất buồn và tủi nhục sau sự việc. Anh không tiết lộ danh tính của người quấy rối.

Chia sẻ trên chương trình Good Morning America, Common nói do dự khi tiết lộ sự việc trong cuốn sách. "Là một người da màu, chúng tôi ngại nói về những chuyện như vậy. Tôi muốn tạo một tiền lệ giúp các nạn nhân mạnh dạn hơn khi nói về nạn ấu dâm". Anh cho rằng cách duy nhất ngăn chặn những trường hợp tương tự là trao đổi và lên án công khai.

Common Sense (tên khai sinh Lonnie Lynn) được biết đến với tư cách rapper và diễn viên. Anh từng đoạt giải Grammy, Oscar và Quả Cầu Vàng. Một số ca khúc nổi tiếng của Common gồm: Love of my life (kết hợp ca sĩ Erykah Badu), Glory (kết hợp John Legend), Southsides... Common cũng tham gia nhiều phim ăn khách như John Wick, Terminator Salvation, Wanted...

Đạt Phan (theo CNN)