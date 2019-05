Sau khi rời vai trò cũ, Quỳnh Hương sẽ đến Bhutan, Ấn Độ, Tây Tạng… để có những trải nghiệm mới, thông qua đó kết nối cộng đồng bằng những câu chuyện truyền cảm hứng. Ngoài ra, chị dành thời gian viết sách và xây dựng chương trình mới mang tên "Khi cần chia sẻ", phát sóng trên Youtube.

MC Quỳnh Hương tên đầy đủ là Lê Đỗ Quỳnh Hương, năm nay 45 tuổi. Thời đi học, Quỳnh Hương từng là thành viên của Gia đình Áo Trắng - Tuyển tập Áo trắng (Nhà xuất bản Trẻ), thành viên có bút danh Me Mít ở bút nhóm Vòm Me Xanh với nhiều truyện ngắn, bài thơ. Những năm gần đây, chị xuất bản nhiều tập sách nhỏ như: "An nhiên mà sống" (2015), "Thương còn không hết ghét nhau chi" (2016), "Chuyện nhỏ nhà Quỳnh" (2016), "Luật hấp dẫn của nụ cười" (2017). Trong đó, cuốn "An nhiên mà sống" đã in lần thứ 12 với hơn 30.000 bản. Chị còn là giám khảo của cuộc thi Tiếng hát mãi xanh qua nhiều mùa thi.