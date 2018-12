'Quỳnh Búp bê' để nhãn 18+ do cảnh tình dục và bạo lực

Nhân vật thiếu gia gây sóng gió trong 'Quỳnh Búp bê' / 'Quỳnh Búp bê' tăng kịch tính khi nhân vật chính mang thai

* Bài viết tiết lộ nội dung phim

Tập mới của phim phát sóng tối 5/7, đánh dấu việc đài truyền hình bắt đầu đưa cảnh báo 18+. Từ khi phát sóng, phim gây ý kiến trái chiều với các cảnh về tình dục và bạo lực. Trên VnExpress, độc giả Hồ Viết Bình cho rằng không nên chiếu phim vào khung giờ vàng (18h - 21h) do trẻ em có thể xem được. Còn độc giả có nickname TNT cho biết phải chuyển kênh vội do nhà có trẻ. Độc giả Người HN nhận định đài nên gắn mác 18+ và được nhiều người tán thành.

Trong tập mới, Quỳnh (Phương Oanh đóng) chuyển về xóm trọ của những cô gái mại dâm để chờ ngày sinh con. Vẫn muốn bỏ trốn, cô trộm chìa khóa của đàn chị Lan (Thanh Hương đóng) trong đêm để mở cửa nhưng nhanh chóng bị bắt lại. Lần này, nhóm bảo vệ không đánh Quỳnh mà hành hạ Lan do không quản lý được đàn em.

Biến cố này lúc đầu khiến Lan giận Quỳnh nhưng sau đó lại khiến họ gần gũi hơn. Quỳnh từ bỏ ý định trốn do sợ đàn chị bị liên lụy. Còn Lan trải lòng với Quỳnh rằng cô cam chịu đi khách là để cho em ruột có tiền ăn học. Sau bốn tập phim, đây là lần đầu hai nhân vật trở nên thân thiết và bắt đầu có tình nghĩa với nhau. Trong khi đó, cô gái làng chơi My (Thu Quỳnh đóng) ngày càng mạnh tay ức hiếp Quỳnh do sợ bị cô gái quê xinh đẹp hất khỏi vị trí số một.

Các cảnh của "Quỳnh búp bê" khá khốc liệt so với mặt bằng phim truyền hình Việt.

Ở diễn biến khác, Phong (Trọng Lân đóng) tiếp tục gây rối cho việc làm ăn của bố mình - ông Cấn (Nguyễn Hải đóng). Gã thiếu gia dụ My giúp hắn tuồn ma túy vào nhà hàng cho khách, đổi lại hắn sẽ cho cô quản lý đám gái điếm một khi thừa kế cơ nghiệp từ ông Cấn đã già yếu.

Phát hiện khách dùng ma túy, ông Cấn tức giận do chuyện này có thể khiến công an đóng cửa tụ điểm mại dâm. Ông giao cho thân tín là Cảnh (Doãn Quốc Đam đóng) giải quyết Phong. Cảnh cho một nhóm người đóng giả làm cảnh sát, ập vào lúc Phong giao nhận ma túy để dằn mặt gã thiếu gia. Mâu thuẫn liên tục dâng cao với những câu nói, dằn mặt giữa Cảnh và Phong.

* Một số cảnh trong tập năm

Tập 5 Quỳnh búp bê Trái với diễn biến nhanh ở các tập trước, tập mới có nhịp phim khá chậm do các cuộc trò chuyện của Quỳnh và Lan. Ở các cảnh tâm lý, hai nữ diễn viên đều tròn vai. Trên fanpage của phim, khán giả có nickname Mai Ngâu khen lối diễn của Thanh Hương còn khán giả có nickname Linh Soo thấy xúc động với Phương Oanh. Thanh Hương là diễn viên của Nhà hát Kịch Hà Nội, ghi dấu ấn với phim Người phán xử, Thương nhớ ở ai, còn Phương Oanh từng góp mặt trong Lặng yên dưới vực sâu, Ngược chiều nước mắt.

Quỳnh Búp bê do Mai Hồng Phong đạo diễn, phát sóng hai lần mỗi tuần. Nhân vật chính trong phim là Quỳnh - cô gái quê ngây thơ bị bán vào một tụ điểm mại dâm. Theo êkíp, kịch bản dựa trên số phận của một cô gái có thật. Phim quy tụ các diễn viên Phương Oanh, Thanh Hương, Thu Quỳnh, Nguyễn Hải, Minh Tiệp, Doãn Quốc Đam, Trọng Lân, Quỳnh Kool.

Ân Nguyễn