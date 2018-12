Quỳnh Búp Bê bị quấy rối trong tập mới do quá khứ tội lỗi

Trailer 'Quỳnh Búp Bê' gây sốt với âm mưu của nhân vật phản diện / Fan phản ứng với tình tiết về số phận người yêu Quỳnh Búp Bê

Tập 21 phát sóng tối 29/10. Quỳnh (Phương Oanh đóng) và ông chủ tên Thịnh (Hải Anh đóng) ngày càng thân thiết. Nhận lời anh, cô làm người mẫu cho shop thời trang vì nghĩ những bức ảnh chỉ được treo trong khuôn viên nơi này. Tuy nhiên, ảnh được đăng lên trang web và thu hút sự chú ý lớn. Nhiều người đàn ông nhận ra Quỳnh từng làm gái làng chơi ở nhà hàng Thiên Thai. Họ liên tục bình luận suồng sã, nhắn tin, thậm chí tìm đến cửa hàng để quấy rối cô. Quỳnh hốt hoảng xin Thịnh gỡ ảnh nhưng không được, còn những nhân viên làm cùng nghi ngờ quá khứ của cô.

Trailer Quỳnh búp bê tập 21 Một số cảnh trong tập 21.

Trong khi đó, Quỳnh phải đối mặt với chiêu trò của My (Thu Quỳnh đóng) - cô gái làng chơi nay đã thành tú bà. Để khủng bố tinh thần kẻ thù, My cho người ném chuột chết, dán ảnh Quỳnh khi xưa lên tường nhà trọ của cô. My còn đề nghị trả cho đám giang hồ khoản tiền lớn để làm nhục Quỳnh.

Diễn biến quan trọng khác trong tập này là khi Đào (Quỳnh Kool đóng) đến xin việc ở quán bar của My - vốn là tụ điểm ăn chơi trá hình. Cô gái quê tưởng chỉ làm công việc bình thường của tiếp viên. Tuy nhiên, My đã lên kế hoạch để đưa Đào vào con đường tội lỗi. Tình tiết này phù hợp với dự đoán của nhiều khán giả rằng Đào sẽ lâm vào cùng hoàn cảnh với chị mình - Lan (Thanh Hương đóng).

Trong các nhân vật mới, Đào (Quỳnh Kool đóng) là người được chú ý nhất.

Diễn xuất của Thu Quỳnh là điểm nhấn trong tập này với biểu cảm thâm hiểm, dồn nén sự ác độc. Ở cảnh My gặp Đào, nữ diễn viên lột tả được hình ảnh một tú bà giả vờ đon đả, nói lời đường mật để dụ dỗ con mồi. Trích đoạn My thuyết phục bọn xã hội đen làm chuyện xấu cũng cho thấy thực lực của Thu Quỳnh. Tuy nhiên, những diễn viên còn lại có phần mờ nhạt. Biểu cảm của Phương Oanh khi Quỳnh sợ hãi khá đơn điệu.

Sau khi khai tử nhân vật Cảnh (Doãn Quốc Đam đóng) và để Lan gặp tai nạn nằm bất động, Quỳnh Búp Bê bị nhiều khán giả nhận xét quá bi kịch. Trên fanpage, nhiều khán giả e ngại Quỳnh sẽ có số phận tương tự như Lan. Còn các nhân vật nam mới như Kiên, Thịnh không tạo được sức hút như tuyến cũ.

Quỳnh Búp Bê do Mai Hồng Phong đạo diễn, có nhân vật chính là Quỳnh - cô gái quê bị kẻ xấu lừa gạt, đẩy vào con đường sa ngã. Loạt phim gây chú ý với nhiều chi tiết nhạy cảm về tình dục, bạo lực, được dán nhãn 18+ khi phát sóng.

Ân Nguyễn