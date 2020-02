Quần bơm hơi gây chú ý

Chiếc quần cao su bơm hơi ngoại cỡ của nhà thiết kế trẻ Harikrishnan khiến giới yêu thời trang bàn tán.

Let’s Put Him in a Vase (tạm dịch: Đưa anh ta vào bình) là bộ sưu tập tốt nghiệp Cao đẳng Thời trang London (London College of Fashion) của nhà thiết kế Ấn Độ Harikrishnan. Anh giới thiệu mẫu quần cao su được bơm hơi phình ở giữa, thuôn dần ở gấu, kết hợp áo thun, tank-top hoặc áo khoác.

Mẫu quần phồng được trình diễn tại Roundhouse (London). Chương trình gồm 20 bộ sưu tập tốt nghiệp do Cao đẳng Thời trang London tổ chức hôm 26/2. Nguồn: LCFLondon.

Nhiều người khen ngợi các thiết kế, cho rằng ý tưởng mới mẻ. BBC nhận xét mẫu quần "kỳ lạ nhưng thú vị". Sara Cox - người mẫu, phát thanh viên Anh - cho biết cô phấn khích khi thấy trang phục. MC Hammer - rapper nổi tiếng với phong cách quần thụng - đánh giá cao mẫu quần trên tài khoản cá nhân: "Khoa học đằng sau sự sáng tạo. Tôi kính nể khả năng truyền tải và cách Harikrishnan vượt qua những giới hạn".

Tuy nhiên, luồng ý kiến khác không hưởng ứng. Trên Twitter, người dùng bình luận mẫu quần là "ác mộng", hài hước, không tiện dụng, gợi liên tưởng tới nhân vật hoạt hình Baymax, bóng đèn, thậm chí bộ phận nhạy cảm của nam giới. Andi Zeisler - nhà văn, nhà hoạt động nữ quyền New York - đăng trên mạng xã hội: "Bộ phận sinh dục nam được làm thành thời trang", nhận 17,2 nghìn lượt thích.

Harikrishnan cho biết anh vui vì thiết kế gây tranh cãi. "Mọi người để tâm tới quần bơm hơi bởi nó kỳ lạ. Chúng ta thấy những thứ quen thuộc lặp đi lặp lại trên mạng xã hội, nên tôi muốn họ bắt đầu đặt câu hỏi tại sao bằng việc tạo ra tác phẩm mới lạ", anh nói trên Vogue.

Nhà mốt 26 tuổi nảy ra ý tưởng khi dắt cún cưng tên Kai của mình đi dạo, tưởng tượng sự vật biến dạng, phóng đại khi ở góc nhìn thấp của chú chó. Tất cả họa tiết, cấu trúc trang phục đều được dựng 3D bằng đất sét. Sau đó, nhà thiết kế sử dụng 30 tấm cao su riêng lẻ, đơn sắc hoặc có màu sắc đan xen, dán lại bằng tay và tạo phồng bằng hệ thống van 7mm dấu dưới mỗi quần. Sau khi được thổi phồng, thiết kế khiến người mặc cảm thấy như đang lơ lửng. Harikrishnan cho biết trên Dezeen: "Bằng cách biến nhựa cao su thành thời trang, tôi muốn chất liệu này trở nên linh hoạt, phù hợp với thị trường cao cấp".

Bảo Thư (theo Yahoo, Vogue)