Priyanka Chopra sẽ mặc váy Ralph Lauren trong ngày cưới

Priyanka Chopra và Nick Jonas - vợ chồng triệu phú của Hollywood / Dwayne Johnson và dàn sao hạng A sẽ dự cưới Priyanka ở Ấn Độ

Theo Hindustan Times, Priyanka Chopra và Nick Jonas đã có mặt ở cung điện Umaid Bhawan tại Jodhpur, Ấn Độ từ ngày 29/11 để chuẩn bị cho lễ cưới.

Priyanka Chopra và Nick Jonas khi vừa tới Jodhpur.

Một số khách mời đã tụ họp tại đây như gia đình của Nick Jonas, mẹ Priyanka - bà Madhu Chopra, họ hàng phía Hoa hậu Thế giới 2000, sao người Canada gốc Ấn - Lilly Singh, bạn diễn của Priyanka trong phim Quantico - Yasmine al Masri, bạn của Nick Jonas - Jonathan Tucker... Các diễn viên như Dwayne Johnson, Jack McBrayer, Kelly Ripa, Lupita Nyong'o... đang trên đường bay tới Ấn Độ.

Mỗi khách mời tới Jodhpur dự đám cưới sẽ được tặng một túi quà, kèm danh sách đầy đủ các sự kiện của lễ cưới. Priyanka Chopra nói trên Vogue về đám cưới kéo dài từ ngày 30/11 tới 2/12: "Mọi người cần một kỳ nghỉ sau đám cưới này".

Priyanka Chopra sẽ mặc váy của nhà thiết kế Ralph Lauren.

Các hoạt động của cô dâu và chú rể trước lễ cưới gồm vẽ henna lên bàn tay cô dâu, lễ Sangeet - cả gia đình nhảy múa, hát và ăn uống, lễ Haldi - cô dâu được tẩy rửa bằng củ nghệ tại nhà, trong ngày cưới, tiệc cocktail... Theo Vogue, Priyanka và Nick sẽ có hai lễ cưới - một theo truyền thống Ấn Độ, một theo nghi thức của Kito giáo. Cả hai buổi lễ đều diễn ra ở cung điện Umaid Bhawan nhưng tổ chức ở những vị trí khác nhau.

Trong lễ cưới truyền thống Ấn Độ, chú rể Nick Jonas sẽ mặc áo dài bandhgala (áo truyền thống của Ấn Độ), đội khăn xếp, đeo một thanh kiếm và sẽ cưỡi ngựa. Trên Vogue, Priyanka hỏi Nick có thoải mái không khi phải cưỡi ngựa, anh nói: "Anh rất mong chờ".

Ở lễ cưới với nghi thức Kito giáo, cô dâu sẽ mặc váy do Ralph Lauren thực hiện. Nhà thiết kế nổi tiếng lâu nay chỉ tự làm váy cưới cho con gái, con dâu và cháu gái mình. Một hoặc hai ngày sau đám cưới, cô dâu và chú rể sẽ tham dự tiệc mừng do gia đình Chopra tổ chức tại New Delhi.

Priyanka Chopra và Nick Jonas tại Met Gala 2017 Priyanka Chopra và Nick Jonas lần đầu lên thảm đỏ cùng nhau tại Met Gala 2017.

Nick và Priyanka về Ấn Độ từ ngày 22/11. Họ tham gia các bữa tiệc gia đình và đón Lễ Tạ ơn tại đây. Nick Jonas và Priyanka Chopra gặp nhau năm 2017 tại thảm đỏ Met Gala. Từ hồi tháng 5, cả hai công khai tình cảm khi đi chơi, ra mắt gia đình hai bên. Họ đính hôn hồi tháng 7, sau hai tháng hẹn hò.

Nick Jonas là thành viên nhóm nhạc Jonas Brothers. Priyanka Chopra là người mẫu, diễn viên nổi tiếng Ấn Độ. Người đẹp 35 tuổi đăng quang Miss World năm 2000. Năm 2017, Forbes đưa Priyanka Chopra vào danh sách 100 phụ nữ quyền lực nhất thế giới.

Minh Anh