Piaget Possession - biểu tượng của thế giới luôn chuyển động

Ra đời từ năm 1990, sau 30 năm, những thiết kế mặt đồng hồ xoay tròn Piaget vẫn là biểu tượng dành cho người phụ nữ thanh lịch.

Sự ra đời từ niềm đam mê

Niềm vui, hạnh phúc và sự lạc quan dường như không bao giờ dừng lại với bộ sưu tập Possession nhà Piaget. Như tên gọi, Possession là nỗi ám ảnh muôn thuở của những nhà chế tác đại tài về sự hoàn mỹ, được thể hiện qua dạng thức tròn - ngôn ngữ hình học giản đơn nhưng có khả năng xoay tròn một vòng để vẹn toàn hai điểm đầu cuối, tạo thành một hành trình đẹp đẽ không có điểm kết thúc.

Olivia Palermo quyến rũ, nữ tính khi đeo Piaget Possession



Là biểu tượng của một thế giới luôn chuyển động, nơi bất kỳ điều gì đều có thể, những chiếc vòng xoay tiêu biểu trong bộ sưu tập Possession được tái hiện lại trong bộ sưu tập đồng hồ nữ quyến rũ, kết hợp giữa vàng, kim cương và những biến thể mới mảnh mai nhưng hiện đại bằng thép. Ra mắt năm 1990, Possession là tiếng nói biểu trưng cho tình yêu.

Doutzen Kroes với BST Possession 2018 với thiết kế mặt số và vòng đệm mới.



Điểm nổi bật tại SIHH 2019

Vào thời đại của nữ quyền, Piaget Possession không chỉ thể hiện sự đam mê với cái đẹp thuần túy mà còn là tiếng nói hiện rõ sức mạnh cốt lõi của những người phụ nữ độc lập. Với vòng đệm xoay tự do nhưng vẫn cố định xung quanh mặt số thể hiện tinh thần tự do. Chiếc đồng hồ Piager mang tự do để xoay vần cuộc đời, nhưng tỏa ra hào quang thanh lịch và sang trọng.

Gong Hyo-jin đeo BST Possession mới với đồng hồ nạm đính hoàn toàn bằng kim cương.



Các sản phẩm giới thiệu tại SIHH (Salon International de la Haute Horlogerie Genève) 2019 từ BST Possession được thiết kế với vỏ và mặt số làm từ vàng trắng. Theo đại diện thương hiệu BST thể hiện năng lực chế tác và ứng dụng vật liệu đá quý, để tạo nên các mẫu trang sức nổi bật của Maison Piaget với mặt số, vỏ đồng hồ, vòng đeo tay được nạm đính hoàn toàn bằng kim cương.

Dây đeo mềm mại như một dải lụa uyển chuyển ôm lấy cổ tay người đeo, tỏa sáng với chuỗi kim cương đính trên dây. Để tạo nên vẻ đẹp lãng mạn và nữ tính chi tiết này đòi hỏi số lượng kim cương, sự phức tạp cao độ trong khâu chế tác của cấu trúc vàng trắng bên dưới để đảm bảo độ mềm mại cần có.

BST Piaget Possession với dây đeo đồng hồ đan thủ công dạng lưới Milanese



Mẫu cuối cùng trong BST Possession 2019 sử dụng kỹ năng chế tác vàng – một trong những kỹ năng nổi tiếng trong lịch sử của Piaget. Dây đeo đồng hồ được đan thủ công dạng lưới Milanese kết hợp với mặt số xà cừ ánh kim khiến cỗ máy thời gian đeo tay mang sắc màu lung linh. Chiếc đồng hồ sử dụng chung motif quen thuộc với vòng đệm xoay tròn mang tính biểu tượng, tất cả đều được chế tác thủ công bằng kim cương để tạo thành phần đệm hoàn hảo cho chiếc vòng vàng - một dải nhấn thị giác hiếm có và đắt giá.

Vị đại diện chia sẻ, sau hơn ba thập kỷ, BST Possession sẽ tiếp tục làm mê hoặc những quý cô thượng lưu với những ý tưởng táo bạo được hiện thức hóa bằng vàng và kim cương bởi Piaget. Tuy Possession chia sẻ danh tiếng với nhiều BST khác từ Maison nhưng vẫn luôn giữ được vị thế trong lòng những người yêu Piaget. Bởi những thiết kế chất chứa niềm đam mê và tiếng lòng tự do, thể hiện qua từng vòng xoay hoàn hảo trên cổ tay của những quý cô.

Hồng Dung