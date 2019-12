Piaget gợi ý danh sách quà tặng xa xỉ mùa lễ hội

"Uống nhầm một ánh mắt, cơn say theo cả đời", phải chăng đôi môi anh đào hồng phớt ấy lại có ma lực tới vậy? Piaget tôn vinh vẻ đẹp chiếm hữu tâm trí của các quý cô với bộ sưu tập Possession, đồng thời cũng thể hiện rõ nhất sức mạnh cốt lõi của những người phụ nữ độc lập. Với vòng đệm xoay tự do nhưng vẫn cố định xung quanh mặt số thể hiện tinh thần tự do chỉ ràng buộc bởi thời gian và ý chí của những người phụ nữ hiện đại. Vào đầu năm nay, những sáng tạo mới nhất của Piaget Possession được ra mắt tại SIHH 2019 với dây da cá sấu sắc anh đào hồng đậm là một gợi ý cho mùa lễ hội.