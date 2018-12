Phương Oanh: 'Tôi thích cảnh hôn Doãn Quốc Đam'

Trailer 'Quỳnh Búp Bê' thu hút trước tuần cuối phát sóng / Dàn sao 'Quỳnh Búp Bê' hội ngộ

Ngày 17/11, Phương Oanh, Thu Quỳnh, Thanh Hương, Doãn Quốc Đam - các diễn viên Quỳnh Búp Bê - hội ngộ, chia sẻ về vai diễn trong series gây sốt sắp kết thúc. Một trong những trích đoạn được khán giả quan tâm là khi nhân vật Cảnh (Doãn Quốc Đam đóng) hôn Quỳnh (Phương Oanh đóng) ở tập 15. Đây cũng là cảnh gần gũi cuối cùng của hai nhân vật trước khi Cảnh bị giang hồ đoạt mạng.

Nụ hôn giữa Cảnh và Quỳnh trong "Quỳnh Búp Bê" Nụ hôn giữa Cảnh và Quỳnh.

Phương Oanh thích cảnh này do nó xoa dịu cảm xúc giữa câu chuyện nhiều bi kịch. "Nhân vật của tôi và anh Đam trong cả phim quá nặng nề, không có chút gì ngọt ngào. Cảnh đó như là một ngọn gió, một viên kẹo, thay đổi vị đắng, vị chua chát trong suốt phim", cô nói. Tuy nhiên, Doãn Quốc Đam không thích hai nhân vật hôn nhau. Theo anh, việc họ đứng cạnh mà không chạm tới nhau sẽ khiến phân đoạn day dứt và hay hơn. Chi tiết này ban đầu không có trong kịch bản nhưng được thêm vào để chiều lòng khán giả.

Các diễn viên nói về việc đối mặt dư luận cũng như áp lực vai diễn. Trước các chỉ trích về diễn xuất, nhất là ở nửa sau, Phương Oanh không buồn và cho biết miễn nhiễm với bình luận tiêu cực. "Tôi biết mình làm tốt ngay từ lúc thực hiện. Sau sáu tháng đồng hành, đạo diễn hài lòng với những gì tôi làm. Tôi hiểu những nốt trầm trong diễn biến nhân vật và tự tin với phần thể hiện của mình", cô chia sẻ. Cô cũng giải thích tạo hình có phần nhợt nhạt, quần áo xấu của nhân vật là theo ý đạo diễn. "Nhiều người nói Quỳnh Búp Bê mà chẳng đẹp giống búp bê. Nhưng một cô gái bị đánh thừa sống thiếu chết, tâm lý hoang mang thì không thể xinh được. Tôi phải yêu và sống với tâm lý nhân vật", nữ diễn viên nói.

Từ trái sang: Thanh Hương, Doãn Quốc Đam, Phương Oanh và Thu Quỳnh.

Thu Quỳnh - người đóng vai phản diện My Sói - cho biết cô căng thẳng khi phải gồng mình suốt thời gian dài với các cảnh lột tả sự ác độc. My Sói là cô gái làng chơi sau thành tú bà, nhiều lần dùng thủ đoạn hại người. Đây cũng là vai diễn lột xác của sao nữ sinh năm 1988 sau thời gian đóng các nhân vật hiền lành. "Đến giờ, tôi vẫn thấy mệt mỏi, áp lực. Bạn bè, đồng nghiệp nói tôi cố thoát vai đi do vẫn thấy hình ảnh My Sói trong tôi. Trước mắt, tôi sẽ nghỉ ngơi để chuẩn bị sức khỏe, tâm lý cho vai có tính cách khác". Ngoài ra, Thu Quỳnh tiếc vì nhân vật hơi thiếu khoảnh khắc nữ tính và sâu lắng hơn.

Với Thanh Hương, điểm tiếc nuối nằm ở những cảnh bị cắt. Nhân vật Lan của cô là gái điếm hết thời, sau đó gặp nhiều bi kịch khi về quê làm lại cuộc đời. "Tôi nhớ rõ từng cử chỉ, biểu cảm của mình. Một đoạn không được chiếu là lúc Lan say rượu ở hiệu may, vớ lấy chai rượu và tôi bị đứt tay. Cảnh hãm hiếp cũng bị cắt ngắn một chút". Thanh Hương hài lòng với diễn xuất và cho biết bị ám ảnh với số phận nhân vật trong nửa sau phim.

Cảnh là trưởng nhóm bảo vệ ở tụ điểm ăn chơi mà Quỳnh bị đưa vào. Về sau, anh nảy sinh tình cảm và bảo vệ mẹ con cô khỏi đám giang hồ.

Cả bốn diễn viên đều hạnh phúc và bất ngờ trước thành công của Quỳnh Búp Bê. Họ cũng dành thời gian chia sẻ về kỷ niệm trên trường quay và nói về những điểm hay - dở của đồng nghiệp.

Quỳnh Búp Bê do Mai Hồng Phong đạo diễn, có nhân vật chính là Quỳnh - cô gái quê bị kẻ xấu lừa gạt, đẩy vào con đường sa ngã. Loạt phim gây chú ý với nhiều chi tiết nhạy cảm về tình dục, bạo lực, được dán nhãn 18+ khi phát sóng. Ở nửa sau series, phim gây phản ứng trái chiều với các tình tiết bi kịch, nhân vật rơi vào đường cùng. Hai tập cuối sẽ phát sóng vào ngày 19 và ngày 20/11.

Ân Nguyễn