Phương Oanh phải cách ly khi về từ Anh

Người mẫu Phương Oanh đi cách ly tập trung sau khi bay từ London về TP HCM, sáng 15/3.

Phương Oanh cho biết sau khi khai báo sức khỏe y tế cho hải quan, cô ở sân bay Tân Sơn Nhất từ sáng đến chiều tối để chờ xe đưa đến khu cách ly tại quận 12. Những người có biểu hiện sốt đã được tách nhóm và di chuyển trước. Lúc đầu, 100 khách trên chuyến bay được thông báo sẽ hạ cánh xuống Cần Thơ và cách ly tại đây. Tuy nhiên lịch trình thay đổi, máy bay được đáp xuống TP HCM.

Phương Oanh chờ cách ly tại sân bay Tân Sơn Nhất, TP HCM, ngày 15/3. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Phương Oanh kể: "Để phòng Covid-19, nhiệt độ khoang máy bay điều chỉnh ở mức 27 độ C. Do dùng áo hoodie, khẩu trang y tế và găng tay nên tôi luôn cảm thấy ngột ngạt và khó thở. Khi người nóng bừng, tôi phải nhờ tiếp viên hàng không đo nhiệt độ. Toàn bộ phi hành đoàn đều mặc đồ bảo hộ kín mít, phục vụ tận tình trong suốt chuyến bay nên tôi tự trấn an".

Phương Oanh sang Anh hồi tháng 2 để tìm cơ hội ở London Fashion Week và trúng casting bốn show. Sự kiện kết thúc cũng là lúc Covid-19 bùng phát ở Anh. Hơn một tháng sống tại Anh, cô hạn chế ra đường, không xuất hiện nơi đông người.

Phương Oanh sinh năm 1999, là một trong hai thí sinh được vào thẳng nhà chung Vietnam's Next Top Model mùa All Stars năm 2017. Cô cao 1,79 m, gương mặt góc cạnh đậm chất Á Đông. Sau khi dừng chân ở tập hai của chương trình, Phương Oanh được nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường chọn làm người mẫu ảnh.

Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống Covid-19 đề nghị UBND các tỉnh, thành phố tiếp nhận, tổ chức cách ly y tế và lấy mẫu xét nghiệm tất cả người về từ quốc gia, vùng lãnh thổ có dịch từ ngày 14/3. Người dương tính với nCoV được chuyển ngay đến các cơ sở y tế để điều trị. Người kết quả xét nghiệm âm tính với nCoV cách ly tập trung đủ 14 ngày.

Việt Nam hiện ghi nhận 53 bệnh nhân Covid-19, trong đó 37 người phát hiện trong 10 ngày qua, 16 người khỏi bệnh từ tháng trước.

Tâm Giao