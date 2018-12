Phương Dung: 'Chồng mất để lại trong tôi khoảng trống khó lấp đầy'

Danh ca Phương Dung tên thật là Phan Phương Dung, sinh năm 1946. Bà nổi tiếng năm 17 tuổi sau khi trình bày thành công bài hát Nỗi buồn gác trọ (Mạnh Phát và Hoài Linh sáng tác). Bà tiếp tục được biết đến với các ca khúc Những đồi hoa sim, Tạ từ trong đêm...Bà còn có biệt danh là "Nhạn trắng Gò Công" do thi sĩ Kiên Giang - Hà Huy Hà tặng. Ngoài ca hát, Phương Dung còn được biết đến là người có tấm lòng nhân ái. Bà là một trong những người thành lập hội See The Light chuyên giúp đỡ những bệnh nhân và người nghèo tại Việt Nam mổ mắt, xây nhà, trường học. Hiện Phương Dung và danh ca Thái Châu đang làm giám khảo game show Hãy nghe tôi hát mùa ba.