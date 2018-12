Phùng Đức Luân - người đưa Thư Kỳ vượt qua quá khứ tủi hổ

Thư Kỳ bất ngờ công khai ảnh cưới với Phùng Đức Luân / Màn cầu hôn chóng vánh của Thư Kỳ - Phùng Đức Luân

Sau khi chia sẻ tin đã kết hôn với Thư Kỳ, Phùng Đức Luân thổ lộ trên Ettoday về quãng thời gian 20 năm ở bên nữ diễn viên, cùng cô đi qua hỷ nộ ái ố. "Lần đầu gặp Thư Kỳ năm 1997 tôi đã có cảm tình với cô ấy. Bởi cô ấy là người rất thẳng thắn, mọi vui buồn đều thể hiện trên khuôn mặt. Tôi chủ động xin Thư Kỳ số điện thoại, thi thoảng hẹn cô ấy ra ngoài chuyện trò".

Lúc bấy giờ, Thư Kỳ - Phùng Đức Luân sống gần nhau. Nam diễn viên thường tới nhà Thư Kỳ giúp cô sửa đồ đạc hỏng hóc. Dần dần, họ trở thành bạn bè thân thiết. "Có lẽ càng thân nhau càng cảm thấy khó trở thành tình nhân. Nhưng cô ấy quả thực là diễn viên tôi rất ngưỡng mộ", anh nói.

Phùng Đức Luân và Thư Kỳ giấu kín quan hệ tình cảm trong nhiều năm qua.

Mỗi khi Thư Kỳ buồn rầu, Phùng Đức Luân luôn dành thời gian ở bên cô. Nam diễn viên nhớ lại lần đầu tiên cùng cô đi uống rượu: "Lần đó cô ấy say mềm. Đưa Thư Kỳ về nhà an toàn và chuẩn bị ra về, tôi phải quay lại vì cô ấy rơi từ trên giường xuống, mặt bị sưng lên. Tôi đỡ Thư Kỳ lên giường rồi ngồi đợi cho đến khi cô ấy thực sự say giấc, không thể xảy ra chuyện rồi mới dám rời đi".

Phùng Đức Luân hiểu tửu lượng của Thư Kỳ tốt, phải rất đau lòng cô mới uống say đến vậy. Một lần bị fan của Lê Minh ném trứng gà vào người, Thư Kỳ bị tổn thương lớn. Phùng Đức Luân luôn cận kề cô trong quãng thời gian khó khăn đó.

Thư Kỳ - Lê Minh từng có quãng thời gian hẹn hò song chuyện tình bị fan của Lê Minh phản đối dữ dội do quá khứ đóng phim cấp ba của Thư Kỳ. Giai đoạn yêu Lê Minh, nữ diễn viên hứng chịu sự chửi rủa, thóa mạ của nhiều người. Sau đó, Thư Kỳ - Lê Minh chia tay. Lý do được cho là vì áp lực dư luận.

Ở bên Thư Kỳ trong giai đoạn nhiều biến cố, Phùng Đức Luân nói cô cười vui vẻ khi yêu say đắm, lo lắng, nóng nảy khi gặp điều không thuận lơi. Không cần hỏi, Đức Luân cũng đoán được nội tâm của Thư Kỳ. Khi tình cảm dần ổn định, cô cũng trưởng thành lên nhiều và ít nóng tính hơn. "Lúc nổi nóng trông cô ấy rất hung dữ. Tất nhiên là tôi thích nhìn thấy gương mặt tươi cười rạng rỡ của cô ấy hơn".

20 năm gắn bó, từ bạn bè thành người yêu, vợ chồng, Thư Kỳ - Phùng Đức Luân gạt đi những thủ tục, nghi thức. Phùng Đức Luân cầu hôn bạn gái trong một khoảnh khắc xao động. Ảnh cưới, đám cưới diễn ra ở Prague (Cộng hoà Czech) một cách ngẫu hứng, với gần 20 người tham dự. Trong đám cưới, mẹ của Thư Kỳ nước mắt nhạt nhòa vì xúc động.

Khi thông báo đã kết hôn, đôi vợ chồng viết: "Vậy đấy, chuyện cưới xin của chúng tôi đơn giản như thế. Lễ phục của chúng tôi cũng được chọn qua loa như thế. Quyết định kết hôn của chúng tôi nhanh chóng và bất ngờ như thế. Chúng tôi không có bữa tiệc cưới hay tiệc mừng nào... Chúng tôi quyết định gắn bó với nhau suốt cuộc đời".

Nghinh Xuân