Phòng vé Mỹ đi xuống

Tổng doanh thu phòng vé Mỹ cuối tuần qua chỉ 55,3 triệu USD, thấp nhất kể từ tháng 10/1998 đến nay.

Tình hình Covid-19 ở Mỹ khiến một số rạp đóng cửa, hoặc chỉ hoạt động nửa công suất. Nhiều khán giả không đến rạp để trách nguy cơ lây nCoV. Đến ngày 16/3, Mỹ ghi nhận hơn 3.700 ca nhiễm, hơn 69 người chết.

Trailer Onward Trailer phim.

Onward dẫn đầu phòng vé Mỹ tuần qua với 10,5 triệu USD, giảm đến 73,1% doanh thu so với tuần trước đó. Tất cả tác phẩm cũ trong top 10 đều giảm hơn 60% doanh thu so với tuần trước. Ba phim mới ra mắt - I Still Believe, Bloodshot và The Hunt - thu chưa đến 10 triệu USD.

Ngoài nước Mỹ, phòng vé cũng ảm đạm giữa Covid-19. Onward có kinh phí đến 200 triệu USD nhưng mới thu 101 triệu USD toàn cầu, Dù được giới phê bình khen, tác phẩm có thể sẽ gây lỗ cho Disney, Phim Bloodshot - có Vin Diesel đóng chính - mới thu 25 triệu USD, dù ngân sách đến 45 triệu USD.

Tình hình phòng vé dự kiến tiếp tục ảm đạm hai tháng tới, khi các bom tấn Mulan, Fast & Furious 9 và No Time to Die đã dời lịch chiếu. Theo Box Office Mojo, Sony (hãng phát hành Bloodshot) nhận định giai đoạn này khó khăn khi rạp phim đóng cửa ở nhiều thị trường. Trung Quốc, Italy, Pháp ngưng hẳn hoạt động chiếu phim điện ảnh, còn một số nước - trong đó có Việt Nam - ngưng một phần. Đến ngày 16/3, thế giới ghi nhận hơn 169.000 ca nhiễm nCoV, trong đó gần 6.500 người chết.

Ân Nguyễn