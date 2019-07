Brad Pitt (tên thật: William Bradley Pitt) sinh năm 1963 tại Oklahoma, (Mỹ). Anh thường xuyên nằm trong danh sách "Những người đàn ông hấp dẫn nhất hành tinh" do nhiều tạp chí bình chọn, trong đó có GQ, People... Năm 1987, Pitt bắt đầu sự nghiệp diễn xuất với vai khách mời trên phim truyền hình cùng nhiều vai diễn vô danh trong các phim: No Way Out, No Man's Land, Less Than Zero. Nam diễn viên có phong cách thời trang chịu ảnh hưởng của thập niên 1940, 1970 và 1980, cổ điển pha chút bụi bặm. Trong ảnh, Brad Pitt xuất hiện trong một sự kiện năm 1988 với jacket da, mài bạc giả cổ, quần thụng của những năm 1910, tóc dài uốn quăn.