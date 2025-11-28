'Zootopia 2' - nỗi sợ bị kỳ thị

Phần hai "Zootopia" theo chân nhân vật thỏ Judy và cáo Nick điều tra vụ án liên quan cộng đồng bò sát bị những loài vật khác xa lánh.

* Bài viết tiết lộ nội dung phim

Trailer 'Zootopia 2' Trailer "Zootopia 2", công chiếu trong nước ngày 28/11. Phim được phép phổ biến đến người xem ở mọi độ tuổi. Video: Disney Studios Vietnam

Ra mắt lần đầu năm 2016, Zootopia là một trong những phim hoạt hình nổi bật của Disney, thu hơn một tỷ USD toàn cầu, theo Box Office Mojo. Bên cạnh phần hình ảnh, giới chuyên môn đánh giá cao cách tác phẩm lồng ghép vấn đề định kiến, phân biệt đối xử giữa những nhóm "ăn thịt" và "ăn cỏ". Tiếp nối thành công đó, phần hai mở rộng thế giới sinh vật với câu chuyện về quá trình cô thỏ Judy Hopps (Ginnifer Goodwin lồng tiếng) và cáo Nick Wilde (Jason Bateman) khám phá bí mật của thành phố.

Câu chuyện lần này vẫn giữ yếu tố điều tra - truy tìm thủ phạm. Sau khi Nick "cải tà quy chính" để gia nhập lực lượng cảnh sát, anh và Judy học cách thích nghi với những khác biệt trong tính cách và cách làm việc. Một sai sót khiến cả hai bị cảnh sát trưởng Bogo đình chỉ công tác, buộc tham gia chương trình trị liệu tâm lý. Tuy nhiên, họ bị cuốn vào sự việc mới liên quan đến một tổ chức thao túng thế giới động vật.

MV 'Zoo' trong phim 'Zootopia 2' MV "Zoo" của Shakira trong phim "Zootopia 2". Video: Disney Music

Êkíp đặt sự khác biệt và bản sắc làm trung tâm, từ đó phân tích cách định kiến tác động cuộc sống của người khác. Thỏ Judy luôn muốn chứng minh bản thân giữa nhóm cảnh sát to lớn hơn cô. Cô tin mọi thứ có thể tốt đẹp hơn nếu ai đó đứng lên hành động. Niềm tin này đối lập thái độ thận trọng của Nick, khiến mối quan hệ giữa cả hai căng thẳng, bất đồng trong cách xử lý vụ án.

Cốt truyện hé lộ sự xuất hiện của rùa, tắc kè, thằn lằn, sư tử biển, nhóm động vật sống tách biệt trong một cộng đồng bí mật. Theo Slant Magazine, chi tiết ẩn dụ sự cô lập, đồng thời nói lên tình trạng phân biệt chủng tộc. Qua cách xử lý các chủ đề, Disney cho thấy hãng vẫn giữ tinh thần làm phim hoạt hình có chiều sâu, hướng đến khán giả ở mọi độ tuổi.

Phim còn truyền tải thông điệp về sự công bằng và tôn trọng mọi loài vật qua nhân vật Gary De'Snake, do Quan Kế Huy lồng tiếng. Gia tộc linh miêu Lynxley lợi dụng định kiến về loài bò sát để kích động sự hoài nghi, dẫn đến việc những loài vật căm ghét nhau. Để phá vỡ hiềm khích kéo dài qua nhiều thế hệ, chỉ có sự dũng cảm và tha thứ mới có thể mở ra cơ hội hàn gắn.

Các nhân vật chính trong phần hai "Zootopia". Ảnh: Disney Studios

Trang Polygon đánh giá phần hai mang nhiều suy ngẫm về các mối quan hệ, quyền lực và cách con người giải quyết vấn đề. Đạo diễn Jared Bush và Byron Howard kết hợp loạt tình huống gây cười, phản ánh văn hóa đại chúng, giúp tác phẩm không mang cảm giác giáo điều.

Chuyên trang điện ảnh IGN nhận xét dự án giữ nguyên những yếu tố hấp dẫn của phần đầu, là lựa chọn giải trí cho trẻ em lẫn người lớn. Tác phẩm đan cài nhiều câu thoại chơi chữ bằng tiếng Anh liên quan đến động vật, các chi tiết về gợi nhớ phim Ratatouille, Babe hay The Shining.

Việc phân bố tình tiết hài xuyên suốt giúp cân bằng mạch phim, các thiết kế nhân vật và bối cảnh thu hút hiệu ứng thị giác. Các phân đoạn như lúc hai nhân vật chính đột nhập buổi dạ tiệc hay cuộc rượt đuổi qua Chợ Đầm Lầy bộc lộ kỹ năng xử lý hình ảnh của êkíp. Thế giới của chim và cá chưa được khai thác, mở ra tiềm năng phát triển cho vũ trụ Zootopia.

Tuy vậy, theo Guardian, phim triển khai các tuyến nhân vật và chủ đề lớn chưa thật sự trọn vẹn. Phần mở đầu cuốn hút nhưng về cuối, câu chuyện thiếu mạch lạc trong việc kết nối các nhân vật mới.

Cát Tiên